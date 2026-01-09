Main Menu

  ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में पहुंचीं होम्बले फिल्म्स की दो बड़ी फिल्में, 'महावतार नरसिम्हा' और 'कांतारा: चैप्टर 1' ने दर्ज कराई मौजूदगी

भारत के प्रतिष्ठित और दूरदर्शी प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। साल 2025 में रिलीज़ हुई उसकी दो बहुचर्चित फिल्मों — ‘महावतार नरसिम्हा’ (Mahavatar Narsimha) और ‘कांतारा: चैप्टर 1’...

मुंबई. भारत के प्रतिष्ठित और दूरदर्शी प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। साल 2025 में रिलीज़ हुई उसकी दो बहुचर्चित फिल्मों- ‘महावतार नरसिम्हा’ (Mahavatar Narsimha) और ‘कांतारा: चैप्टर 1’ (Kantara: Chapter 1)- को ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट के लिए आधिकारिक तौर पर भेजा गया है। इस उपलब्धि के साथ भारतीय सिनेमा को एक बार फिर वैश्विक मंच पर पहचान मिलने की उम्मीद जगी है।

 

‘कांतारा: चैप्टर 1’ का निर्देशन अभिनेता-फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी ने किया है, जबकि ‘महावतार नरसिम्हा’ को डायरेक्टर अश्विन कुमार ने पर्दे पर उतारा है। रिलीज़ के साथ ही दोनों फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन किया। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की, बल्कि अपनी दमदार कहानी, भारतीय संस्कृति से जुड़े गहरे भाव, भव्य विज़ुअल ट्रीटमेंट और आधुनिक तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए भी खूब तारीफें बटोरीं।

ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में आने के बाद अब इन दोनों फ़िल्मों पर कई बड़े अवॉर्ड कैटेगरी में डाले जाने को लेकर ध्यान दिया जाएगा। इनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट स्टोरी/राइटिंग, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी जैसी कैटेगरी शामिल हैं। ऐसे में, आगे इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला अकादमी द्वारा किया जाएगा।
खास बात यह है कि इस साल ऑस्कर जनरल एंट्री लिस्ट में शामिल कुल पाँच भारतीय फ़िल्मों में से दो फ़िल्में होम्बले फ़िल्म्स की हैं। 

जैसे-जैसे भारतीय सिनेमा दुनिया भर में अपनी पहचान मज़बूत कर रहा है, होम्बले फ़िल्म्स की यह उपलब्धि इंडस्ट्री की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी और क्रिएटिव ताकत को साफ दिखाती है। यह होम्बले फ़िल्म्स के साथ-साथ पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक सचमुच गर्व का पल है। 

