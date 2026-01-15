Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तुम्हारे बिना घर खाली लग रहा..छोटी बहन की शादी के बाद कृति का भावुक पोस्ट, जीजा स्टेबिन से बोलीं-सेनन परिवार में स्वागत है

तुम्हारे बिना घर खाली लग रहा..छोटी बहन की शादी के बाद कृति का भावुक पोस्ट, जीजा स्टेबिन से बोलीं-सेनन परिवार में स्वागत है

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Jan, 2026 12:04 PM

kriti sanon emotional post after her younger sister nupur stebin ben wedding

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन 10 और 11 जनवरी सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। इसके बाद 13 जनवरी की रात उन्होंने मुंबई में ग्रेंड वेडिंग रिसेप्शन भी दिया। बहन नूपुर की शादी और रिसेप्शन में कृति आगे-आगे होकर बड़ी बहन वाले...

मुंबई. एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन 10 और 11 जनवरी सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। इसके बाद 13 जनवरी की रात उन्होंने मुंबई में ग्रेंड वेडिंग रिसेप्शन भी दिया। बहन नूपुर की शादी और रिसेप्शन में कृति आगे-आगे होकर बड़ी बहन वाले सारे फर्ज निभाती दिखीं। वहीं, अब अपने परिवार में स्टेबिन बेन का स्वागत करने के बाद कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर उनकी शादी की कई तस्वीरें शेयर कीं और बहन-जीजा के लिए एक इमोशनल नोट लिखा। एक्ट्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

PunjabKesari

बहन नूपुर को याद कर भावुक हुईं कृति


कृति सेनन ने बहन नूपुर की शादी की खास तस्वीरें शेयर करते हुए पोस्ट के कैप्शन लिखा, 'जो मैं महसूस कर रही हूं, उसे बताने के लिए शब्द कभी काफी नहीं होंगे... अभी भी यकीन नहीं हो रहा... मेरी छोटी बहन की शादी हो गई! जब मैं 5 साल की थी तब तुम्हें पहली बार गोद में लेने से लेकर अब तुम्हारी चादर पकड़ने और तुम्हें अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन के रूप में देखने तक, मेरा दिल तुम्हारे के लिए खुश, प्यार से भरा है। तुम्हें अपनी जिंदगी का अगला और सबसे खूबसूरत चैप्टर अपने सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ शुरू करते हुए देखकर बहुत खुश हूं, जिसके लिए हम तुम्हारे लिए दुआ कर सकते थे...'  

और ये भी पढ़े

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

आगे उन्होंने जीजा स्टेबिन बेन के लिए लिखा, 'स्टेबिन बेन तुम 5 साल से ज्यादा समय से हमारे परिवार का हिस्सा हो और हर गुजरते साल के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूं स्टेबू और मुझे पता है कि मुझे जिंदगी भर के लिए एक भाई और एक दोस्त मिला है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम दोनों को शादी करते और कसमें खाते देखना मेरी जिंदगी का सबसे इमोशनल और खूबसूरत पल था! कितनी प्यारी यादें। तुम दोनों को जिंदगी भर की खुशी और प्यार की शुभकामनाएं। वह मेरी जान है और मुझे पता है कि वह तुम्हारी भी है... जिंदगी भर के लिए! मैं सच में उसे कभी दूर नहीं कर रही हूं तो सेनन परिवार में तुम्हारा स्वागत है। P.S. nupursanon भले ही मुझे पता है कि तुम 20 मिनट की दूरी पर रहोगी और घर आती रहोगी, लेकिन तुम्हारे बिना घर सच में खाली लग रहा है, मुझे खुशी है कि अब तुम 2 घरों में खुशियां बांटोगी... उफ... लव यूं टू बोथ द मून एंड बैक!'

PunjabKesari

 

 

बता दें, नूपुर-स्टेबिन बेन की शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी के बीच धूमधाम से हुई है। 10 जनवरी को पहले कपल ने  क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की और फिर 11 जनवरी को हिंदू वेडिंग के अनुसार सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। 

PunjabKesari


वहीं, कृति की बात करें तो वह कबीर बहिया संग रिलेशनशिप में हैं। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक कृति सेनन और कबीर बहिया की शादी को लेकर कोई चर्चा नही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!