करीबी दोस्त की शादी अटेंड करने न्यूयॉर्क पहुंची दीपिका, बंधनी डिजाइनर साड़ी में ब्राइडमेड बन लूटी महफिल

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 01:10 PM

deepika padukone arrived in new york to attend her close friend s wedding

मुंबई. बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। सेलिब्रेटीज अपने कजिन और फ्रेंड्स की वेडिंग में शरीक होते नजर आ रहे हैं।हाल ही में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा रामचंदर की शादी में शरीक हुईं, जहां उन्होंने खूब मजे किए। इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

दीपिका पादुकोण अपने फ्रेंड स्नेहा की शादी अटेंड करने न्यूयॉर्क पहुंची, जहां न सिर्फ उन्होंने शादी एंजॉय की, बल्कि फ्रेंड की ब्राइडमेड भी बनीं। शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 


एक फोटो में दीपिका पर्पल कलर की बंधनी डिजाइनर साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एम्ब्रॉइडरी वाला ब्लाउज, मैचिंग चोकर, बड़ी बालियां और चूड़ियों से दीपिका ने अपने लुक को कंप्लीट किया है और बेहद गॉर्जियस लग रही हैं।  

इस शादी में दीपिका अपने पति रणवीर सिंह के साथ पहुंची और शादी की रस्मों को एंजॉय करती दिखीं। फैंस कपल की इन फोटोज पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

वर्कफ्रंट पर दीपिका पादुकोण
काम की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। इसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और अन्य कई स्टार्स नजर आएंगे। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी।
 

