दीपक तिजोरी के साथ धोखाधड़ी, फिल्म फंडिंग के नाम पर ठगे 2.5 लाख, एक्टर ने दर्ज कराई FIR

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक और फिल्म निर्माता दीपक तिजोरी के साथ ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि आगामी हिंदी फिल्म ‘टॉम डिक एंड मैरी’ के लिए फंडिंग दिलाने के नाम पर उनसे 2.5 लाख रुपये ठग लिए गए।

पुलिस के अनुसार, 63 वर्षीय दीपक तिजोरी गोरेगांव पश्चिम स्थित गार्डन एस्टेट के निवासी हैं और वर्ष 1990 से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी नई फिल्म ‘टॉम डिक एंड मैरी’ का स्क्रीनप्ले पूरा किया था। इस फिल्म के निर्माण के लिए करीब 25 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता थी, जिसके लिए वे फंडिंग विकल्प तलाश रहे थे।

टी-सीरीज और जी नेटवर्क से जुड़ाव का किया दावा

शिकायत में बताया गया है कि फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में कविता शिबाग कपूर नाम की एक महिला दीपक तिजोरी के घर पहुंची। उसने खुद को टी-सीरीज से जुड़ा हुआ बताया और यह भी दावा किया कि उसके जी नेटवर्क और मीडिया इंडस्ट्री में प्रभावशाली संपर्क हैं। बातचीत के दौरान उसने फिल्म के लिए फंडिंग दिलाने में मदद का भरोसा दिलाया।



इसके बाद कविता ने दीपक तिजोरी की मुलाकात अपनी सहयोगी फौजिया आरसी से कराई। दोनों महिलाओं ने दावा किया कि वे जी नेटवर्क की ओर से फिल्म के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट (LOI) दिला सकती हैं, जिससे निवेशकों से बातचीत आसान हो जाएगी।



LOI के नाम पर मांगे गए पैसे

आरोप है कि कविता और फौजिया ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर जी नेटवर्क से LOI उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बदले उन्होंने पहली किस्त के रूप में 2.5 लाख रुपये की मांग की। उनकी बातों पर विश्वास करते हुए 21 फरवरी 2025 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अगले दिन, यानी 22 फरवरी 2025 को दीपक तिजोरी ने फौजिया आरसी के बैंक खाते में 2.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, तय समय बीत जाने के बावजूद न तो जी नेटवर्क की ओर से कोई लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिला और न ही रकम वापस की गई।



फर्जी प्रतिनिधि से करवाई गई बात

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपियों ने दीपक तिजोरी की फोन पर ‘जोशी’ नाम के एक व्यक्ति से बात करवाई, जिसे जी नेटवर्क का प्रतिनिधि बताया गया था। बाद में जब तिजोरी ने जी नेटवर्क के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी पुष्टि कराई, तो पता चला कि संगठन में इस नाम का कोई भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है।



पुलिस ने दर्ज किया मामला

खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास होने पर दीपक तिजोरी ने पुलिस से संपर्क किया। बांगुर नगर पुलिस ने 13 जनवरी 2026 को कविता शिबाग कपूर, फौजिया आरसी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।