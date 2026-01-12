Main Menu

Bigg Boss फेम शिव ठाकरे ने रचाई गुपचुप शादी? ‘आखिरकार’ लिखकर किया सबको हैरान

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 04:20 PM

bigg boss fame shiv thakare secretly got married

बिग बॉस  मराठी 2 फेम एक्टर शिव ठाकरे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके पोस्ट्स को फैंस का खूब प्यार मिलता है। वहीं, हाल ही में शिव ठाकरे ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की, जिसने उनके फैंस और...

मुंबई. बिग बॉस  मराठी 2 फेम एक्टर शिव ठाकरे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके पोस्ट्स को फैंस का खूब प्यार मिलता है। वहीं, हाल ही में शिव ठाकरे ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की, जिसने उनके फैंस और इंडस्ट्री दोनों के बीच हलचल मचा दी। पोस्ट सामने आते ही अटकलें लगने लगीं कि क्या शिव ने गुपचुप शादी कर ली है। वहीं कुछ लोग इसे शादी नहीं, बल्कि किसी शूट या अपकमिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बता रहे हैं।

 


हालांकि, शिव ठाकरे ने अभी तक अपनी शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनकी पोस्ट का कैप्शन और तस्वीर ने लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। 

 

A post shared by Shiv Thakare (@shivthakare9)

शिव ठाकरे ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उन्होंने कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा- “आखिरकार”। इसी एक शब्द ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। तस्वीर में शिव पारंपरिक महाराष्ट्रीयन परिधान में नजर आ रहे हैं। हालांकि, उनके साथ खड़ी दुल्हन का चेहरा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वह कैमरे की तरफ बैक करके खड़ी है। दोनों की जोड़ी को देखकर फैंस हैरान भी हुए और खुश भी।

 

 

पोस्ट के सामने आते ही कमेंट सेक्शन बधाइयों से भर गया। कॉमेडियन भारती सिंह ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “ये कब हुआ भाई, बधाई हो,” वहीं एक्ट्रेस माही विज ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं। विकास जैन समेत कई सेलेब्रिटीज और फैंस ने नए जोड़े को ढेर सारी बधाइयां भेजीं।

सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चाएं

शिव ठाकरे की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित नजर आए और हर कोई सच्चाई जानने के लिए बेताब है। 

बता दें, शिव ठाकरे का नाम पहले बिग बॉस मराठी 2 के दौरान वीना जगताप के साथ जुड़ा था। दोनों का रिश्ता काफी चर्चा में रहा, लेकिन साल 2022 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद शिव ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि वह ऐसा पार्टनर चाहते हैं, जो उनके प्रोफेशन को समझे और उसका सम्मान करे।

 

  

