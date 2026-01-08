'मेरा समान पैक कर दो मुझे घर छोड़कर जाना है..गोला की बात सुन रो पड़ी भारती सिंह, बोलीं-मेरा कलेजा मुंह को आ गया

Main Menu

फेमस कॉमेडियन भारती सिंह कुछ दिनों पहले ही दूसरे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया, जिसके बाद वह लगातार सुर्खइयों में बनी हुई हैं। अब हाल ही में भारती ने अपना एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें वह खूबर रोती नजर आ रही है। वह बताती है कि गोला ने उसे ऐसी बात कह दी, जिससे उन्हें बहुत रोना आ गया।

मुंबई. फेमस कॉमेडियन भारती सिंह कुछ दिनों पहले ही दूसरे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया, जिसके बाद वह लगातार सुर्खइयों में बनी हुई हैं। अब हाल ही में भारती ने अपना एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें वह खूबर रोती नजर आ रही है। वह बताती है कि गोला ने उसे ऐसी बात कह दी, जिससे उन्हें बहुत रोना आ गया। 

बेटे की बात सुन रो पड़ीं भारती सिंह
अपने व्लॉग में भारती सिंह कहती हैं- 'इसने मुझे रुला दिया कि मम्मी मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं।' इसके बाद गोला, 'नहीं मम्मी नहीं जा रहा हूं' कहता है। भारती यह सुनने के बाद कहती हैं कि पक्का तो फिर मुझे गले लगा लो। फिर भारती बताती है कि 'अचानक से पता नहीं क्यों मुझे कहने लगा कि मेरा समान पैक कर दो मुझे घर छोड़कर जाना है... आपको छोड़कर चला जाउंगा... आपके पास नहीं रहूंगा। मुझे बहुत अजीब लगा। गोला ऐसे नहीं बोलते पापा को से बोलते तो वह भी रो पड़ते क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते। ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं घर छोड़ रहा हूं।' आपको अच्छा लगता है मम्मी रोती हैं।' 

भारती सिंह ने आगे कहा, 'ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं आपको और काजू को बहुत प्यार करती हूं.. मुझे फिर से घर छोड़ने की बात मत करना।'

 गोले के घर छोड़कर जाने की बात पर भारती सिंह ने कहा, 'पता नहीं बच्चे कैसे अपने माता-पिता को ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, जो बेटी नहीं है क्योंकि मैं उसके मुंह से यह सुनकर मर जाती।' 

रोते हुए कॉमेडियन ने आगे कहा, 'सच में, यह सोचकर मरने लगाती कि बड़ी हो रही है। कैसे एक दिन विदाई हो जाएगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसने घर छोड़कर जाने का बोल दिया तो मुझे इतना रोना आ गया। धन्य है वो मां-बाप जो अपनी बेटी को पढ़ा-लिखाकर बड़ा करते हैं और उनकी शादी करके विदा कर देते हैं। सलाम हैं उन्हें और कुछ बच्चे अपने मां-बाप को घर से निकाल देते हैं।'

 

