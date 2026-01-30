गौरव खन्ना संग अनबन की खबरों पर वाइफ आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, कहा-लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया

टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हते हैं। हाल ही में गौरव की बीवी आकांक्षा चमोला संग अनबन की खबरें सामने आई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है।...

मुंबई. टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हते हैं। हाल ही में गौरव की बीवी आकांक्षा चमोला संग अनबन की खबरें सामने आई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। वहीं, इन सब अफवाहों पर गौरव की वाइफ आकांक्षा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

कैसे उड़ी थी अफवाहें?

दरअसल, आकांक्षा चमोला ने बीते दिन ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हों, वहां दिल हमेशा कुर्बान होता है।’ आकांक्षा की इसी पोस्ट के बाद उनकी गौरव संग मनमुटाव की खबरें आने लगीं।



अब क्या बोलीं अकांक्षा चमोला?

हाल ही में अकांक्षा चमोला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी शादी में कोई परेशानी नहीं है और उस पोस्ट का गौरव से कोई लेना-देना नहीं है। आकांक्षा का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर निजी मामलों पर चर्चा नहीं करती हैं।



क्रिप्टिक पोस्ट को लेकर उनका कहना है कि वो पोस्ट उनकी आने वाली सीरीज के प्रमोशन के लिए थी। उस पोस्ट का लोग अपने-अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते थे लेकिन बात का बतंगड़ बना दिया।

बता दें, गौरव खन्ना बिग बॉस के लास्ट सीजन यानी बिग बॉस 19 के विनर रहे थे। जब एक्टर बिग बॉस के घर में थे, तब उनसे उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला भी मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आकांक्षा ने शो में खुलासा किया था कि वो मां नहीं बनना चाहतीं। उन्होंने कहा था कि मां ना बनने का फैसला उनका अपना है और वो इसे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं समझती हैं।



