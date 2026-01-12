क्रिश्चियन वेडिंग के बाद हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंधे नूपुर-स्टेबिन, अब लाल जोड़े में दुल्हन बनीं कृति की बहन

बी-टाउन कपल नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने 10 जनवरी को स्टेबिन संग अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी के बीच क्रिश्चियन वेडिंग की। वहीं, अब 11 जनवरी को यह कपल हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध...

मुंबई. बी-टाउन कपल नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने 10 जनवरी को स्टेबिन संग अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी के बीच क्रिश्चियन वेडिंग की। वहीं, अब 11 जनवरी को यह कपल हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध गया है। कपल ने रविवार को पारंपरिक तौर तरीकों से सात फेरे लिए। हाल ही में उनकी हिंदू वेडिंग से एक झलक भी सामने आई है।



सामने आई फोटो में देखा जा सकता है कि नूपुर सेनन हिंदू वेडिंग में लाल जोड़े में दुल्हन बनी हैं। वहीं, उनके पति गोल्डन टच की शेरवानी और सिर पर पगड़ी पहने दूल्हा बने हैं। वरमाला के बाद दोनों हाथ ऊपर कर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में आतिशबाजी हो रही है।



बता दें, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग फंक्शन 9 जनवरी से शुरू हो गए थे और 10 जनवरी को कपल ने क्रिश्चियन वेडिंग की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और लिखा था- मैंने किया। मैं करता हूं। मैं करूंगा. हमेशा और हमेशा के लिए। दोनों की व्हाइट वेडिंग की इन तस्वीरों पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया था। वहीं, अब लोगों को नूपुर की हिंदू वेडिंग से और भी फोटोज देखने का इंतजार है।