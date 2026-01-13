पवन सिंह के शो में मची भगदड़, बेकाबू हालात को संभालने के लिए पुलिस ने बरसाईं लाठियां

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर अक्सर सुखियों में रहते हैं। कभी उनका कोई विवादित वीडियो तो कभी कोई फैमिली संग इश्यू, उन्हें खबरों में बनाए रखता है। वहीं, हाल ही में फिर पवन सिंह खबरों में आ गए हैं और वजह है...

मुंबई. भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर अक्सर सुखियों में रहते हैं। कभी उनका कोई विवादित वीडियो तो कभी कोई फैमिली संग इश्यू, उन्हें खबरों में बनाए रखता है। वहीं, हाल ही में फिर पवन सिंह खबरों में आ गए हैं और वजह है उनके शो में हुआ हंगामा। हाल में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो गए और हालात बेकाबू हो गए।

गोरखपुर महोत्सव में उमड़ी भारी भीड़

12 जनवरी की रात गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन पवन सिंह स्टेज शो के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर उनके साथ एक्टर और सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। जैसे ही पवन सिंह की एंट्री हुई, दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लोग स्टेज के करीब आने की कोशिश करने लगे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह के जन्मदिन का केक भी काटा गया, लेकिन इसी दौरान भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई।

हालात संभालने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई लोग एक-दूसरे पर गिरते नजर आए। वायरल हो रहे वीडियो में टूटी हुई कुर्सियां और अस्त-व्यस्त व्यवस्था साफ देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में महिलाओं और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

गोरखपुर महोत्सव के इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैंस जहां एक ओर पवन सिंह की लोकप्रियता की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठा रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत होने चाहिए थे।

हाल ही में कपिल शर्मा के शो में आए थे नजर

काम की बात करें तो पवन सिंह हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में भी नजर आए थे। इस शो में वह मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ पहुंचे थे। शो के दौरान तीनों कलाकारों की मजेदार बातचीत और मस्ती ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था।

