ZORR Review : डर से ज़्यादा आईना दिखाती है यह ज़ॉम्बी कॉमेडी

ZORR एक मज़ेदार ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी है, जो हँसी के बीच इंसानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे-धीरे खुद ज़ॉम्बी बन जाने की असहज सच्चाई दिखाती है। फिल्म तेज़, अराजक और भावनाओं से भरपूर है। अभिनय, संगीत और तकनीकी पक्ष कहानी को मजबूती देते हैं। Rishab...

बाॅलीवुड डेस्क : (रेटिंग : 5/5) ZORR पहली नज़र में एक मस्तीभरी Zombie Horror Comedy लगती है, लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह हँसी के बीच एक असहज सच्चाई सामने रख देती है। यह फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बियों की नहीं है, बल्कि उन इंसानों की कहानी है जो रोज़मर्रा की दौड़ में धीरे-धीरे खुद ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। Kan Singh Sodha के प्रोडक्शन और Gourab Dutta के निर्देशन में बनी यह फिल्म आज के समय का आईना बनकर सामने आती है।

ZORR बिना किसी लाग-लपेट के सीधे वार करती है। यह फिल्म तेज़ है, उग्र है और जानबूझकर अराजक है। यहां कुछ भी सीमित नहीं रखा गया—न आवाज़, न रंग, न भावनाएं। यही अति इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कॉमेडी और हॉरर के मेल से फिल्म यह दिखाने में कामयाब रहती है कि कैसे काम का बोझ, लक्ष्य की अंधी दौड़ और सामाजिक दबाव इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। स्क्रीन पर दिखता पागलपन इसलिए अपना लगता है क्योंकि वही बेचैनी हम सब जी रहे हैं।

अभिनय फिल्म को मजबूती देता है। Rishab Chadha और Akash Makhija पूरी ईमानदारी और ऊर्जा के साथ किरदारों को निभाते हैं। उनकी केमिस्ट्री कहानी को थामे रखती है, चाहे हालात कितने भी बेकाबू क्यों न हो जाएं। Sonam Arora फिल्म में सुकून और संवेदनशीलता लेकर आती हैं, जो अराजकता के बीच संतुलन बनाती है। Joy Sengupta अपने नियंत्रित और परिपक्व अभिनय से कहानी को गहराई देते हैं, वहीं Vijai Singh कम मौकों में भी गहरी छाप छोड़ते हैं। पूरी कास्ट इसलिए असरदार लगती है क्योंकि कोई भी किरदार बनावटी नहीं लगता।

संगीत ZORR की आत्मा है। प्रमोशनल सॉन्ग “Zorr Ka Dhakka” फिल्म की सोच को आवाज़ देता है। यह गाना उस आम इंसान की कहानी कहता है जो काम, जिम्मेदारियों और महत्वाकांक्षाओं के बीच खुद को खो चुका है।

Raju Singh Panesar का कंपोज़ किया यह ट्रैक, जिसमें Leslee Lewis, Raju Singh, Mujtaba Aziz Naza, Pinky Maidasani, Kan Singh Sodha और Himanshu Chowdhury की दमदार आवाज़ें हैं, सीधे दिल पर असर करता है। Dr. (Hon) Anusha Srinivasan Iyer के लिखे बोल इसे सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि फिल्म का विचार बना देते हैं। यही वजह है कि यह किसी प्रमोशनल टूल जैसा नहीं, बल्कि कहानी की धड़कन जैसा महसूस होता है।

तकनीकी पक्ष भी फिल्म को मज़बूती देता है। प्रोस्थेटिक मेकअप, फाइट डिज़ाइन, वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर मिलकर ज़ॉम्बी वर्ल्ड को विश्वसनीय बनाते हैं, बिना कहानी से ध्यान भटकाए। तकनीक यहां दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई है।

फिल्म की रचनात्मक दिशा में Kan Singh Sodha की भूमिका खास तौर पर नज़र आती है—को-एडिटर के तौर पर भी और प्रमोशनल सॉन्ग के निर्देशन व एडिटिंग में भी। Creative Director Shaan Chakraborty फिल्म की टोन और रफ्तार को एकसार रखने में अहम योगदान देते हैं। एडिटिंग चुस्त है और फिल्म कहीं भी ढीली नहीं पड़ती।

ZORR ज़ॉम्बी जॉनर को नया परिभाषित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे भारतीय संदर्भ, देसी ह्यूमर और आज की सच्चाई से जोड़ देती है। यह फिल्म डराने से ज़्यादा पहचान करवाती है—अपने हालात से, अपनी थकान से और अपने सवालों से।

ZORR एक ऐसी Zombie Horror Comedy है जो हंसाते-हंसाते चुपचाप एक गहरा सवाल छोड़ जाती है - क्या हम ज़िंदगी जी रहे हैं, या बस उसे निभा रहे हैं?