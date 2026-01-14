'वो ऐसे शख्स जो मेरे लिए बहुत जरुरी..अर्जुन से ब्रेकअप के 2 साल बाद बोलीं मलाइका अरोड़ा, मिस्ट्री मैन संग दिखने पर भी दिया जवाब

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक्टर अरबाज खान से तलाक के बाद अपने से 12 साल छोटे एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर चुकी हैं। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन फिर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद वे काफी सुर्खियों में रहे। वहीं, अब...

मुंबई. एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक्टर अरबाज खान से तलाक के बाद अपने से 12 साल छोटे एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर चुकी हैं। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन फिर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद वे काफी सुर्खियों में रहे। वहीं, अब हाल ही में मलाइका ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को लेकर बात की।

अर्जुन कपूर को लेकर बोलीं मलाइका अरोड़ा

नम्रता जकारिया शो में अर्जुन कपूर के बारे में बात करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि गुस्सा और दुख जीवन के किसी खास पड़ाव पर आते हैं और मुझे लगता है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। हम इंसान हैं, हम सभी गुस्से और निराशा के दौर से गुजरते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, और सबसे फेमस कहावत है, समय सब कुछ ठीक कर देता है।”

आगे उन्होंने कहा, 'ये अलग नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि वो ऐसे शख्स हैं जो मेरे लिए बहुत जरुरी हैं। वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। जो भी हो, मैं अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। इसे लेकर काफी कुछ लिखा गया है। बहुत कुछ फैलाया गया है। ये मीडिया के लिए खबर बनाने की जगह बन गया है।'

मलाइका ने कहा, 'मेरा रिलेशनशिप हमेशा सुर्खियों में रहा है। उसे लेकर हमेशा खबरें बनी हैं। मुझे याद है कि एक समय पर मैं बोलने लगी थी कि मेरी जिंदगी पर्सनल लाइफ के अलावाभ भी है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। दुर्भाग्य से, लोग ये भूल जाते हैं। मैं अब जिंदगी के उस पड़ाव पर हूं, जहां मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है।मैं वो करना चाहती हूं जो मुझे खुश करे।मैं चाहती हूं कि लोग ये देखें।'

मिस्ट्री मैन पर क्या बोलीं मलाइका

मिस्ट्री मैन के साथ देखे जाने के सवाल पर मलाइका अरोड़ा ने कहा, "लोगों को बातें करना पसंद है। आप किसी के साथ दिखते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये बड़ी बात बन जाती है। मैं फिजूल की बातों को हवा नहीं देना चाहती। मैं जब भी मैं बाहर निकली हूं, चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो, कोई गे फ्रेंड हो, शादीशुदा दोस्त हो, मैनेजर हो या कोई भी हो मेरा नाम उससे जोड़ दिया जाता है। मेरी मां मुझे फोन करके पूछती हैं, 'ये अब कौन है, बेटा? ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये फनी हो गया है।'

