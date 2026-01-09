Main Menu

तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप! एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट विवाद के बाद दोनों के रिश्ते आई दरार

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Jan, 2026 11:46 AM

बी-टाउन इंडस्ट्री में रिश्ते बनना और बिगड़ना आम सी बात हो गई है। आए दिन किसी के ब्रेकअप तो किसी के क्लोज-अप की खबर सामने आई रहती है। हाली ही में एक्ट्रेस तारा सुतारिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया है। कहा जा रहा है...

मुंबई. बी-टाउन इंडस्ट्री में रिश्ते बनना और बिगड़ना आम सी बात हो गई है। आए दिन किसी के ब्रेकअप तो किसी के क्लोज-अप की खबर सामने आई रहती है। हाली ही में एक्ट्रेस तारा सुतारिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि तारा सुतारिया का वीर पहाड़िया कथित तौर पर अलग हो गए हैं।


हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार, तारा और वीर ने महज 10 महीने की डेटिंग के बाद अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है। दोनों ने बिना किसी विवाद के शांति से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हालांकि, अभी तक इस उनके अलग होने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद फैंस मिले-जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इस पर अपनी राय भी रख रहे हैं।


 
दरअसल, बीते दिनों तारा सुतारिया मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के दौरान जबरदस्त चर्चा में आई थीं। सिंगर के साथ उनकी कैमस्ट्री ने लोगों को हैरान कर दिया था। हालांकि बाद में तारा और वीर पहाड़िया ने उस वीडियो पर सफाई पेश की थी। एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर कर ये भी बताया था कि ये सब पेड ट्रोलिंग के तहत हुआ, जिसमें उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई। वहीं, अब तारा और वीर के ब्रेकअप की खबरें सुन फैंस चौकन्ने रह गए हैं और तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

बता दें, तारा सुतारिया ने करीना कपूर के कजिन आदर जैन से ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया को डेट करना शुरू किया। कपल ने जुलाई 2025 में अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था, लेकिन अब उनके ब्रेकअप की खबर ने उनके फैंस को निराश कर दिया है।

