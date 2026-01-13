तापसी पन्नू ने की फिल्म इंडस्ट्री में पीआर गेम की आलोचना, कहा- लोग किसी और को नीचे गिराने के लिए..

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इंडस्ट्री की बेबाक एक्ट्रेसेसे में हैं, जो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पीआर गेम की आलोचना की और कहा कि ये अब एक अलग लेवल पर जा चुका है। साथ ही उन्होंने सवाल...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इंडस्ट्री की बेबाक एक्ट्रेसेसे में हैं, जो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पीआर गेम की आलोचना की और कहा कि ये अब एक अलग लेवल पर जा चुका है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि अपनी सक्सेस दूसरे को नीचे गिराने पर कैसे है।

हाल ही में एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू ने पीआर गेम और बदलती चीजों पर बात की और कहा- 'मैं अपने कामों में बहुत बिजी थी, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैंने चीजों को धीमा कर दिया है और यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी है। मुझे एहसास हुआ है कि यह PR गेम किसी और ही लेवल पर चला गया है।'





तापसी ने आगे कहा- 'आप या तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं, मेरा मतलब है कि खुद को पुश करने के लिए। जो PR करने का एक तरीका था। आप किसी और को नीचे गिराने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। तुम्हारी सफलता कब से किसी और की नाकामी पर निर्भर करने लगी? लोग अपनी पर्सनैलिटी का एक नया दिखावा करने लगे हैं क्योंकि उन्हें रेलेवेंट बने रहना है। मैं सिर्फ एक हिट फिल्म में होने से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे एक बहुत मजबूत आवाज भी चाहिए, भले ही वो तुम्हारी न हो।'

एक्ट्रेस ने ये भी कहा- 'तुम्हें एक आवाज बनानी होगी और जो आवाज तुम फिल्मों से परे बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे काम से मेल नहीं खा रही है। तुम अपनी फिल्मों से परे कुछ और कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम कुछ और कह रहा है। दूसरों पर पैसे खर्च करने के बजाय खुद पर और अपने करीबियों पर पैसे खर्च करो।'

