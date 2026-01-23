Main Menu

सुभाष घई को मिला राष्ट्रपति भवन से गणतंत्र दिवस ऐट होम रिसेप्शन का निमंत्रण़़, फिल्ममेकर बोले- खुद को धन्य महसूस करता हूं

गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम रिसेप्शन' की तैयारियां जोरों पर हैं। इस विशेष कार्यक्रम के लिए विशिष्ट मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी बीच  बॉलीवुड फिल्मकार सुभाष घई भी को गणतंत्र दिवस की...

मुंबई. गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम रिसेप्शन' की तैयारियां जोरों पर हैं। इस विशेष कार्यक्रम के लिए विशिष्ट मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी बीच  बॉलीवुड फिल्मकार सुभाष घई भी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले रिसेप्शन के लिए राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला है, जिसे पाकर वे काफी गर्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं।फिल्ममेकर ने सोशल मीडिया के जरिए इस निमंत्रण पर अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया है।


सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर लिखा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन के ‘ऐट होम’ रिसेप्शन में आमंत्रित किए जाने पर अत्यंत सम्मानित अनुभव हुआ। मैं इसे एक फिल्ममेकर के रूप में 50 वर्षों और एक शिक्षाविद् के रूप में 25 वर्षों के योगदान ,एक विकसित भारत की दिशा में, के सम्मान के रूप में देखता हूँ। मैं अपने और अपनी टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, जो राष्ट्रनिर्माण के प्रति अपने योगदान को जारी रखने की प्रतिज्ञा करती है। स्वयं को धन्य महसूस करता हूँ।

बता दें, 5 दशकों तक भारतीय सिनेमा में योगदान देने और 25 वर्षों तक शिक्षा के माध्यम से रचनात्मक प्रतिभाओं को संवारने वाले सुभाष घई की यात्रा उद्देश्यपूर्ण कहानी कहने और दूरदर्शी शिक्षण की मिसाल मानी जाती है। उनके अनुसार यह निमंत्रण केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि उनकी पूरी टीम के सामूहिक समर्पण और भारत के भविष्य, संस्कृति और युवा शक्ति को आकार देने की प्रतिबद्धता का मूल्यांकन भी है। 

