हाथों पर लगाई मेहंदी, लाल जोड़े में बनीं दुल्हन, डोली में बैठ शरमाई सोनम बाजवा, शेयर की ‘बॉर्डर 2’ के शूटिंग सेट से तस्वीरें

मुंबई. बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित युद्ध ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ जल्द ही रिलीज होने को है। जैसे -जैसे फिल्म से जुड़ी कोई झलक सामने आ रही है, उसे देख दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच फिल्म में अहम भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर शूटिंग सेट से अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह दुल्हन के अवतार में नजर आ रही हैं। फैंस इन तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं।

सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर ‘बॉर्डर 2’ के सेट से कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में वह पारंपरिक लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

उन्होंने अपने ब्राइडल लुक को गोल्डन ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया है, जो उनके पूरे लुक में रॉयल टच जोड़ रहा है।

माथा पट्टी, कानों में झूमके और लाल चूड़ा व मेहंदी उनके दुल्हन लुक को पूरा कर रही हैं। मेकअप सॉफ्ट और एलिगेंट है, जिससे उनका लुक और भी निखरकर सामने आ रहा है।



कुछ तस्वीरों में सोनम अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य फोटोज में वह डोली में बैठकर शर्माती हुई पोज देती दिख रही हैं। हर तस्वीर में उनकी मुस्कान और एक्सप्रेशन कहानी की झलक देते हैं, जिसने फैंस की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है।



तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। फैंस सोनम के इस ब्राइडल लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट्स में उन्हें ‘परफेक्ट दुल्हन’ बता रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि अब उन्हें फिल्म का और भी बेसब्री से इंतजार है।



तस्वीरें शेयर करते हुए सोनम बाजवा ने कैप्शन में बताया कि ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि फिल्म की एडवांस बुकिंग जल्द शुरू होने वाली है।