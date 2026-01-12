Main Menu

  • गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर पति निक संग छाईं प्रियंका, ब्लू गाउन के साथ डायमंड नेकपीस बना अट्रैक्शन पाइंट

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 01:47 PM

priyanka chopra stuns at golden globe awards red carpet with husband nick jonas

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का हर अंदाज अलग होता है। वो जहां भी जाती हैं, अपने प्रेजेंस से हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही पीसी ने एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर भारत का नाम रोशन किया। बीती रात प्रियंका गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट...

मुंबई. ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का हर अंदाज अलग होता है। वो जहां भी जाती हैं, अपने प्रेजेंस से हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही पीसी ने एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर भारत का नाम रोशन किया। बीती रात प्रियंका गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर अपने पति और  निक जोनास संग स्पॉट हुईं, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी केमिस्ट्री से सबका ध्यान खींचा, बल्कि अपने स्टाइलिश लुक से भी सबका दिल चुराती नजर आईं। अब निकयांका की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari

सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोब्स 2026 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने रेड कार्पेट पर साथ एंट्री ली और फोटोग्राफर्स के सामने जमकर पोज दिए। दोनों एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आए।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

लुक की बात करें तो इस इवेंट में प्रियंका ने नेवी ब्लू कलर का खूबसूरत टियर्ड डायर गाउन पहना, जिसे उन्होंने बेशकीमती डायमंड नेकपीस के साथ स्टाइल किया।

PunjabKesari

वहीं निक जोनास क्लासिक ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लगे। कपल का यह हॉलीवुड स्टाइल लुक फैंस को काफी पसंद आया।

PunjabKesari

 

प्रियंका चोपड़ा इस साल गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, बल्कि प्रेजेंटर के तौर पर भी शामिल हुईं। अवॉर्ड सेरेमनी से पहले आयोजकों ने प्रेजेंटर्स की आधिकारिक सूची जारी की थी, जिसमें प्रियंका का नाम शामिल होना उनके फैंस के लिए गर्व का पल था।

PunjabKesari


इस लिस्ट में जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज क्लूनी, माइली साइरस, ऑरलैंडो ब्लूम, पामेला एंडरसन, मैकॉले कल्किन, मेलिसा मैककार्थी, स्नूप डॉग और क्वीन लतीफा जैसे कई बड़े हॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं।

