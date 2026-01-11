'पाताल लोक 2' फेम एक्टर प्रशांत तमांग का 43 की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई जान

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 03:47 PM
मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर और वेब सीरीज पाताल लोक 2 में नजर आ चुके एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 43 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रशात के निधन की पुष्टि फिल्ममेकर राजेश घाटानी ने की है।...
मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर और वेब सीरीज पाताल लोक 2 में नजर आ चुके एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 43 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रशात के निधन की पुष्टि फिल्ममेकर राजेश घाटानी ने की है। इसके साथ ही सिंगर महेश सेवा ने सोशल मीडिया के जरिए दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी है। यह दुखद समाचार सामने आते ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
सिंगर महेश सेवा के बताया प्रशांत तमांग का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। उन्होंने रविवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए प्रशांत तमांग को श्रद्धांजलि दी और लिखा- ‘प्यारे भाई प्रशांत के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं।’
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दी श्रद्धांजलि
वीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रशांत के निधन पर दुख व्यक्त किया और एक्स पर लिखा, ‘इंडियन आइडल' फेम और मशहूर सिंगर प्रशांत तमांग के आज अचानक और असमय निधन से बहुत दुख हुआ। उनका संबंध हमारे दार्जिलिंग से भी था। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं।’
बता दें, 43 साल के प्रशांत तमांग टीवी शो 'इंडियन आइडल-3' के विजेता रह चुके थे इस रियालिटी शो में आने से पहले वह कोलकाता पुलिस में थे और समय-समय पर पुलिस कार्यक्रमों में गाते थे। इसके बाद वह टीवी शो इंडियन आइडल में आए और इसके विनर बने। इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत ने सोनी बीएमजी के साथ अपना पहला एल्बम निकाला, जिसमें हिंदी और नेपाली गाने थे। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग के तौर पर काम किया और जयदीप अहलावत स्टारर सीरीज ‘पाताल लोक 2’ में नजर आए। इस सीरीज में उनके विलेन डेनियल लेचो के रोल को काफी पसंद किया गया था।