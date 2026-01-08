ओटीटी रिलीज से पहले विवादों में घिरी ‘मस्ती 4’, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 12:35 PM

masti 4 embroiled in controversy before its ott release

रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय स्टारर एडल्ट कॉमेडी फिल्म ‘मस्ती 4’ एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह इसकी ओटीटी रिलीज नहीं बल्कि एक कानूनी विवाद है। सिनेमाघरों में रिलीज के करीब डेढ़ महीने बाद अब फिल्म के निर्माताओं पर...

मुंबई. रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय स्टारर एडल्ट कॉमेडी फिल्म ‘मस्ती 4’ एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह इसकी ओटीटी रिलीज नहीं बल्कि एक कानूनी विवाद है। सिनेमाघरों में रिलीज के करीब डेढ़ महीने बाद अब फिल्म के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है, जिससे फिल्म मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है।

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

आरजे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशीष शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में ‘मस्ती 4’ के खिलाफ याचिका दायर की है। आशीष का आरोप है कि फिल्म के एक सीन में उनकी जनवरी 2024 में वायरल हुई इंस्टाग्राम रील का इस्तेमाल बिना अनुमति और बिना किसी क्रेडिट के किया गया है। यह रील ‘शक करने का नतीजा’ शीर्षक से सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुई थी, जिसमें आरजे तृप्ति भी नजर आई थीं।

 

याचिका में आशीष शर्मा ने दावा किया है कि उनकी इस रचनात्मक सामग्री को फिल्म में शामिल करने से पहले उनसे कोई सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें इसके लिए श्रेय दिया गया। उन्होंने इसे अपनी क्रिएटिव प्रॉपर्टी का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत से मुआवजे की मांग की है और यह भी कहा है कि फिल्म से हुए लाभ की पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

कोर्ट ने मेकर्स को भेजा नोटिस

इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला कर रहे हैं। अदालत ने फिल्म के निर्माताओं को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होने की संभावना है। कोर्ट के रुख से साफ है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

‘मस्ती’ फ्रेंचाइजी का चौथा भाग

‘मस्ती 4’ साल 2004 में शुरू हुई ‘मस्ती’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। इससे पहले ‘मस्ती’, ‘ग्रैंड मस्ती’ और ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ रिलीज हो चुकी हैं। पहली फिल्म के बाद से ही यह फ्रेंचाइजी एडल्ट कॉमेडी के लिए जानी जाती रही है। चारों फिल्मों में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। 

