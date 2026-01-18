मां संग रेस्टोरेंट पहुंची मलाइका ने किया सबको अट्रैक्ट, फ्लोरल ड्रेस में दिखा 52 की एक्ट्रेस का फ्रेश लुक

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 04:05 PM

मुंबई. 52 साल की उम्र में भी मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स और स्टाइल से लोगों को हैरान कर देती हैं। उनके बोल्ड लुक्स की अक्सर फैंस तारीफ करते नजर आते हैं। वहीं, हाल ही में इस हसीना को मां के साथ मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुईं, जहां एक बार फर मलाइका अपने लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आईं। दोनों मां-बेटी ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए जमकर पोज दिए और उनकी तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

लुक की बात करें तो इस दौरान मलाइका की मां रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं।

हमेशा की तरह बड़ी लाल बिंदी ने उनके पारंपरिक लुक को और निखार दिया। सादगी और गरिमा से भरे इस अंदाज में मलाइका की मां काफी आकर्षक लग रही थीं।

वहीं मलाइका अरोड़ा ने फ्लोरल आउटफिट चुना। क्रॉप टॉप और स्कर्ट में एक्ट्रेस का स्टाइलिश और फ्रेश लुक सबका दिल जीतता दिखा।

रेड लिपस्टिक ने उनके पूरे लुक में ग्लैमरस टच जोड़ दिया। ओपन हेयर और हल्के मेकअप में मलाइका बेहद खूबसूरत लगीं और उम्र को मात देती दिखीं।

मलाइका की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया, “कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है?” तो किसी ने लिखा, “उफ्फ, क्या गॉर्जियस लग रही हैं।” सोशल मीडिया पर उनके लुक की खूब तारीफ हो रही है।

काम की बात करें तो मलाइका अरोड़ा इन दिनों रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ में जज के रूप में नजर आ रही हैं। शो में भी उनकी स्टाइल, ग्रेस और पर्सनैलिटी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।