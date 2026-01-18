Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मां संग रेस्टोरेंट पहुंची मलाइका ने किया सबको अट्रैक्ट, फ्लोरल ड्रेस में दिखा 52 की एक्ट्रेस का फ्रेश लुक

मां संग रेस्टोरेंट पहुंची मलाइका ने किया सबको अट्रैक्ट, फ्लोरल ड्रेस में दिखा 52 की एक्ट्रेस का फ्रेश लुक

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 04:05 PM

malaika looked fresh in floral dress as she arrived at restaurant with mother

52 साल की उम्र में भी मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स और स्टाइल से लोगों को हैरान कर देती हैं। उनके बोल्ड लुक्स की अक्सर फैंस तारीफ करते नजर आते हैं। वहीं, हाल ही में इस हसीना को मां के साथ मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुईं, जहां एक बार फर मलाइका...

मुंबई. 52 साल की उम्र में भी मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स और स्टाइल से लोगों को हैरान कर देती हैं। उनके बोल्ड लुक्स की अक्सर फैंस तारीफ करते नजर आते हैं। वहीं, हाल ही में इस हसीना को मां के साथ मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुईं, जहां एक बार फर मलाइका अपने लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आईं। दोनों मां-बेटी ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए जमकर पोज दिए और उनकी तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

PunjabKesari

लुक की बात करें तो इस दौरान मलाइका की मां रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

हमेशा की तरह बड़ी लाल बिंदी ने उनके पारंपरिक लुक को और निखार दिया। सादगी और गरिमा से भरे इस अंदाज में मलाइका की मां काफी आकर्षक लग रही थीं।

PunjabKesari

वहीं मलाइका अरोड़ा ने फ्लोरल आउटफिट चुना। क्रॉप टॉप और स्कर्ट में एक्ट्रेस का स्टाइलिश और फ्रेश लुक सबका दिल जीतता दिखा।

PunjabKesari

रेड लिपस्टिक ने उनके पूरे लुक में ग्लैमरस टच जोड़ दिया। ओपन हेयर और हल्के मेकअप में मलाइका बेहद खूबसूरत लगीं और उम्र को मात देती दिखीं।

PunjabKesari

मलाइका की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया, “कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है?” तो किसी ने लिखा, “उफ्फ, क्या गॉर्जियस लग रही हैं।” सोशल मीडिया पर उनके लुक की खूब तारीफ हो रही है।

PunjabKesari

 

काम की बात करें तो मलाइका अरोड़ा इन दिनों रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ में जज के रूप में नजर आ रही हैं। शो में भी उनकी स्टाइल, ग्रेस और पर्सनैलिटी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!