तलाक के बाद भी EX वाइफ को डेट कर रहे गुलशन देवैया, 'टॉक्सिक' छोड़ने के फैसले पर बोले- 'मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार के कारण..

मुंबई. जाने-माने एक्टर गुलशन देवैया का साल 2020 में पत्नी से तलाक हो गया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वे अपनी एक्स वाइफ को ही डेट कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्टर ने यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को ठुकराने और एक फिल्म से बाहर निकलने के बारे में भी खुलकर बात की।



हाल ही में एक बातचीत में गुलशन देवैया ने खुलासा किया कि शादी के 8 साल बाद 2020 में वो पत्नी से अलग हो गए और उसके चार साल बाद, वह फिर से अपनी एक्स वाइफ और एक्ट्रेस कल्लिरोई त्जियाफेटा को डेट करने लगे। उन्होंने कहा कि यह सब कपल थैरेपी के कारण संभव हो पाया।

इस दौरान गुलशन देवैया ने यश की 'टॉक्सिक' को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में भी खुलकर बात की और खुलासा किया कि उन्होंने पैसों से रिलेटेड समस्याओं और उनके मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार के कारण बीच में ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया।



एक्टर ने कहा, 'उन्होंने मुझे बहुत पहले टॉक्सिक फिल्म ऑफर की थी। कई कारणों से बात नहीं बन पाई, मेन कारण शूटिंग शेड्यूल की वजह से। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मेरे मैनेजर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की डेट देखी और फिर देखा कि वे मुझ पर मुकदमा नहीं कर सकते।'

बता दें, गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित फिल्म 'टॉक्सिक' में यश लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इसमें उनके साथ कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ फिल्माया गया है और इसे हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में डब किया जाएगा।