गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहों पर पत्नी ने दिया बच्चों का वास्ता, कहा- 'अब ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं'

19 Jan, 2026

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा काफी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई बार एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं और हर बार अपने बयानों से लोगों को चौंका देती हैं। अब हाल ही में फिर सुनीता ने...

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर गोविंदा काफी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई बार एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं और हर बार अपने बयानों से लोगों को चौंका देती हैं। अब हाल ही में फिर सुनीता ने गोविंदा को कई शॉकिंग बातें की और बताया उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स ने उनके बच्चों को बहुत इफेक्ट किया है।

हाल ही में मिस मालिनी से बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा- 'देखो मेरे बच्चे बड़े-बड़े हो गए ना, मैंने हमेंशा यहीं बोला है कि वो परेशान हो जाते हैं और मैं हमेशा कहती हूं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है। आजकल की लड़कियां, जो स्ट्रगल करने आती हैं, उन्हें एक शुगर डैडी चाहिए, जो उनका खर्चा चलाए। शक्ल बस दो कौड़ी की है और हीरोइन बनना चाहती हैं। तो तुम क्या उम्मीद करते हो?'

उन्होंने आगे कहा- 'फिर क्या होता है, फंसाएंगी, फिर ब्लैकमेल करेंगी, समझे ना? तो ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं। लेकिन तुम थोड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी उम्र 63 हो गई है। तुम्हारे पास अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, दो बड़े बच्चे हैं। इस उम्र में ये सब नहीं कर सकते। जवानी में किया तो ठीक है, जवानी में हम भी गलती करते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं। तुम्हें टीना की शादी करनी है, यश का करियर है, इसमें फोकस करो ना।' 

 
आखिर मे सुनीता ने कहा कि अगर मुझे पक्की जानकारी मिली, तो मैं गोविंदा को माफ नहीं करूंगी।

गोविंदा ने तोड़ी थी चुप्पी

बता दें, इससे पहले गोविंदा ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था- 'किसी की सोची-समझी साजिश में घर-परिवार आ जाता है, डर जाते हैं लोग। वो सभी गोविंदा नहीं हैं और थोड़ा सा अलगाव नजर आ जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो बहुत ही जहीन हैं वो, पढ़ी-लिखी हैं, भाषा में गलत नहीं होता है। लेकिन पिछले दिनों से मैं जो देख रहा हूं, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो हम कमजोर नजर आते हैं या लगता है कि ये दुष्ट होंगे, बोलते क्यों नहीं हैं। तो मैं आज जवाब दे रहा हूं कि मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके परिवार के लोग यूज हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा।'
 

