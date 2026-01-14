नूपुर -स्टेबिन की रिसेप्शन में फिर से रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ दिखीं दिशा पटानी, वीडियो ने मचाई हलचल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन हाल ही में शादी के बंधन में बंध गई हैं। वहीं, उनकी शादी से बी-टाउन की एक खूबसूरत हसीना के नए प्यार के चर्चे शुरू हो गए। एक्ट्रेस दिशा पटानी के नूपुर की शादी में एक पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह की बाहों में...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन हाल ही में शादी के बंधन में बंध गई हैं। वहीं, उनकी शादी से बी-टाउन की एक खूबसूरत हसीना के नए प्यार के चर्चे शुरू हो गए। एक्ट्रेस दिशा पटानी के नूपुर की शादी में एक पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह की बाहों में बाहें डाले देख गया, जिसके बाद उनके अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। वहीं, बीते दिन नूपुर की रिसेप्शन पार्टी में दिशा एक बार फिर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ नजर आईं। दोनों की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और उनके वीडियोज देखते ही देखते वायरल हो गए। ऐसे में फैंस एक बार फिर यह कयास लगाने लगे कि दिशा और तलविंदर के बीच कुछ खास चल रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में दिशा पटानी रेड कलर की स्टाइलिश ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। वह पार्टी में अपने दोस्त एलेक्जेंडर के साथ एंट्री करती दिखती हैं, जहां उनकी करीबी दोस्त मौनी रॉय और तलविंदर पहले से मौजूद होते हैं। इस दौरान तलविंदर हमेशा की तरह मास्क लगाए हुए दिखाई दिए, जिससे उनका चेहरा ढका रहा। ब्लैक सूट में उनका लुक काफी डैशिंग लग रहा था। वीडियो में सभी एक-दूसरे से हंसते-बात करते नजर आते हैं, जिसे देखकर फैंस तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।



वहीं, इससे पहले भी दिशा पटानी और तलविंदर को नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की उदयपुर में हुई शादी के दौरान साथ देखा गया था। वहां दोनों को एक-दूसरे का हाथ थामे स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से ही उनके अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई थीं। शादी से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में दिशा और तलविंदर मुस्कुराते हुए मौनी रॉय के पति सूरज नांबियार से बातचीत करते भी नजर आए थे।

हालांकि, बार-बार साथ नजर आने के बावजूद दिशा पाटनी और तलविंदर में से किसी ने भी अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दोनों की चुप्पी के बीच, एक बार फिर मुंबई रिसेप्शन में उनकी मौजूदगी ने डेटिंग की अफवाहों को और हवा दे दी है। अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या यह जोड़ी कभी अपने रिश्ते पर खुलकर बात करेगी या नहीं।

