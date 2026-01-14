'द राजा साब के खराब रिव्यू और फ्लॉप होने पर डायरेक्टर ने किया रिएक्ट-'जब काम का मजाक बनता तो ये बहुत दुखता..

9 जनवरी को रिलीज हुए सुपरस्टार प्रभास स्टारर 'द राजा साब' सिनेमाघरों में फिल्म धुरंधर के आगे घुटने टेक गई। फिल्म को लेकर लोगों में जितना उत्साह था, सब ठंडा पड़ गया। फिल्म को निगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं और बॉक्स-ऑफिस पर भी यह फ्लॉप जा रही है। ऐसे में...

मुंबई. 9 जनवरी को रिलीज हुए सुपरस्टार प्रभास स्टारर 'द राजा साब' सिनेमाघरों में फिल्म धुरंधर के आगे घुटने टेक गई। फिल्म को लेकर लोगों में जितना उत्साह था, सब ठंडा पड़ गया। फिल्म को निगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं और बॉक्स-ऑफिस पर भी यह फ्लॉप जा रही है। ऐसे में अब इसके डायरेक्टर मारुति ने फिल्म के खराब रिव्यू, ट्रोलिंग और फिल्म को फ्लॉप होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

डायरेक्टर मारुति ने कहा, जब आपकी मेहनत सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह जाए तो ये बहुत हर्ट करता है। ऑडियंस जो स्क्रीन पर 3 घंटे देखती है उसमें कम से कम 3 साल की मेहनत होती है। उन्होंने कहा, 'जब काम का इस तरह से मजाक बनाया जाता है और आसानी से नकार दिया जाता है। तो ये बहुत दुखता है, भले ही आप चुप रहना चुनते हैं। क्रिएटर ज्यादातर अपने दर्द को पब्लिकली दिखाने की बजाय खुद तक ही रखते हैं।'

अपनी फिल्म को डिफेंड करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'दर्शकों ने फेस्टिव मूड में द राजा साब देखी थी। वो लाइट एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर रहे थे। इससे हो सकता है कि वो फिल्म के नेरेटिव से गहराई से कनेक्ट न कर पाएं।'



मारुति ने कहा- वो समय भी आता है, जब जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनको भी अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन और हार्डशिप देखनी पड़ती है और उन्हें ये एहसास भी नहीं होता है कि उनके पुराने कर्मों का नतीजा इस साइकिल में भी भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये कोई धमकी या श्राप नहीं है, जिंदगी इसी तरह से चलती है।

बता दें, मारुति निर्देशित प्रभास की फिल्म द राजा साब 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी। फिल्म 400 करोड़ के बड़े बजट में बनी है, लेकिन यह बॉक्स-ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पा रही।

