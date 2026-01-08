अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के घर आना वाला है नन्हा मेहमान? कहा- ये साल उनके लिए बेहद ही खास होने वाला है

एक्ट्रेस अविका गौर ने पिछले साल 30 सितंबर को नेशनल टीवी पर दुनिया के सामने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी रचाई थी। वहीं, अब शादी के महज तीन महीनों बाद ही उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर खबर सामने आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि, उनके...

मुंबई. एक्ट्रेस अविका गौर ने पिछले साल 30 सितंबर को नेशनल टीवी पर दुनिया के सामने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी रचाई थी। वहीं, अब शादी के महज तीन महीनों बाद ही उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर खबर सामने आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि, उनके एक वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पति मिलिंद संग जल्द ही गुड न्यूज शेयर करने वाली है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा...

दरअसल, मिलिंद और अविका गौर ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में 2026 में होने वाले बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने 2025 को नई शुरुआतों से भरा शानदार साल बताया और कहा कि आने वाले साल में उनके लिए बेहद ही खास होने वाला है। उनके लिए ये ऐसा बदलाव है, जिसकी कल्पना नहीं की थी और ना ही इसकी प्लानिंग। कपल ने कहा कि उन्होंने कभी इसके बारे में भी नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बदलाव बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है।





अविका ने जब अपने पति से पूछा कि क्या वो नर्वस हैं, तो मिलिंद ने कहा कि वो खुश और उत्साहित हैं, लेकिन थोड़े से नर्वस भी हैं। मिलिंद ने आगे कहा कि जिंदगी में थोड़ा नर्वस होना तो जरूरी है। इसके साथ ही अविका ने वादा किया कि वो जल्द ही अपने यूट्यूबर पर खुशखबरी शेयर करेंगी।

अविका और मिलिंद के इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस यही कयास लगा रहे हैं कि शायद कपल अपने बेबी का स्वागत करने वाले हैं, जिसके लिए वे दोनों काफी एक्साइटड हैं।

बता दें कि मिलिंद चंदवानी और अविका गौर ने रिएलिटी टीवी शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर ग्रैंड वेडिंग की थी।