सलमान खान को देशद्रोही बताने के बयान पर बीजेपी मंत्री ने मारी पलटी, सफाई देते हुए कहा- 'मैंने शाहरुख खान को..

16 Jan, 2026 11:56 AM

यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बीते दिन सुपरस्टान सलमान खान को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक्टर को देशद्रोही बताते हुए उनकी फांसी की मांग की थी। उनका बयान वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री...

मुंबई. यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बीते दिन सुपरस्टान सलमान खान को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक्टर को देशद्रोही बताते हुए उनकी फांसी की मांग की थी। उनका बयान वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। वहीं, अब रघुराज सिंह ने अपने बयान से पलटी खा रहे हैं और सलमान खान को अच्छा बताते हुए शाहरुख खान को देशद्रोही बताया है।


 
सलमान खान के लिए देशद्रोही बताने के बयान पर सफाई देते हुए रघुराज सिंह ने कहा, उन्होंने सलमान खान का नाम गलती से ले लिया था। दरअसल वो सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान को देशद्रोही बताना चाहते थे क्योंकि वो अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन करते हैं।

उनका कहना था कि शाहरुख खान ने इंडिया में हुई मॉब लिंचिंग पर बात की थी और पाकिस्तान पर खर्च करने को लेकर बयान दिए थे। वहीं, अब रघुराज के इस तरह के बयान के बाद शाहरुख खान के फैंस रिएक्ट कर रहे हैं।

सलमान को लेकर क्या बोले थे रघुराज सिंह
 
रघुराज सिंह ने सलमान खान पर हमला बोलते हुए कहा कि, ''सलमान खान देशद्रोही है और वो पाकिस्तान से प्यार करता है। उसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन-मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है लेकिन समर्थन के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है और बांग्लादेश को सपोर्ट करता है। वो हिंदुओं से कमाता है और मुसलमानों को सपोर्ट करता है।''

 

