2 साल भी नहीं टिक पाई शादी, एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर का शेखर कौशल संग हुआ तलाक, आपसी सहमति से हुए अलग

Edited By suman prajapati, Updated: 16 Jan, 2026 05:27 PM

साल 2026 में सेलेब्स के घर टूटने की काफी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कुछ दिनों पहले जहां टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली ने अपनी 15 साल की शादी का अंत कर दिया। तो इसके बाद 19 साल की शादी के बाद हॉलीवुड कपल निकोल किडमैन और कीथ उर्बन के तलाक की खबर...

मुंबई. साल 2026 में सेलेब्स के घर टूटने की काफी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कुछ दिनों पहले जहां टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली ने अपनी 15 साल की शादी का अंत कर दिया। तो इसके बाद 19 साल की शादी के बाद हॉलीवुड कपल निकोल किडमैन और कीथ उर्बन के तलाक की खबर सामने आई। वहीं, अब एक और सेलिब्रेटी कपल का घर टूट गया है। फेमस पंजाबी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर ने शादी के करीब 2 साल बाद पति शेखर कौशल को तलाक दे दिया है। इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस हैरान हो गए हैं।

 मैंडी ठक्कर ने अपने पति शेखर कौशल के साथ मिलकर तलाक लेने का फैसला किया। आज शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों की आपसी सहमति से फाइल की गई पहली अर्जी को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उनकी शादी टूट गई है। यानी अब दोनों ऑफिशियली पति-पत्नी नहीं रहे। 

बता दें, मैंडी और शेखर कौशल ने 2024 में शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच पिछले साल यानी 2025 से ही दूरियां आ गई थी। दोनों अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन सालभर ब्रेक लेने के बाद भी कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया और शादी के करीब 23 महीनों बाद दोनों ऑफिशियली अलग हो गए हैं।
 
कौन हैं मैंडी ठक्कर?
भारतीय मूल की ब्रिटिश एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर ने पंजाबी फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही, उन्होंने कुछ हिंदी और तमिल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है।

