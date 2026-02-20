रणवीर के बाद आयुष शर्मा के Theat मामले में बड़ा खुलासा, विदेश से आया था धमकी भरा ईमेल

एक्टर रणवीर सिंह के धमकी मामले में हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एक्टर को धमकी भरा वॉइस नोट एक अमेरिकी नंबर से भेजा गया था। वहीं, रणवीर के बाद अब बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा को भी धमकी भरी मेल मिलने के मामले में बड़ा खुलासा...

मुंबई. एक्टर रणवीर सिंह के धमकी मामले में हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एक्टर को धमकी भरा वॉइस नोट एक अमेरिकी नंबर से भेजा गया था। वहीं, रणवीर के बाद अब बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा को भी धमकी भरी मेल मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में बताया गया कि आयुष को स्वीडन से धमकी भरा मेल भेजा गया था।

सूत्रों ने हाल ही में मीडिया से कन्फर्म किया कि यह मैसेज किसी अनजान आदमी ने भेजा था और ऐसा लगता है कि यह स्वीडन से आया है। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने पाया कि ईमेल प्रोटॉन मेल के ज़रिए भेजा गया था। भेजने वाले ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक होने का दावा किया और एक्टर से कई करोड़ रुपये मांगे थे।

शुरुआती टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि ईमेल का ओरिजिन स्वीडन से है। अधिकारियों ने सूत्रों को वेरिफाई करने और भेजने वाले की पहचान करने के लिए डिटेल्ड जानकारी मांगने के लिए संबंधित स्वीडिश एजेंसी से संपर्क किया है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा के मैनेजर का बयान दर्ज किया है। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और जांच अभी चल रही है।

बता दें, इससे पहले बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और बाद में धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

