भाई फैसल  के आरोपों पर आमिर खान ने किया रिएक्ट- 'आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने परिवार से नहीं'

मुंबई. आमिर खान के भाई और एक्टर फैसल खान का फैमिली विवाद किसी से छिपा नहीं है। फैसल ने पिछली साल अपने भाई आमिर खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक्टर कहना था कि उनको पागल घोषित करने की कोशिश कर गई और जबरन मेरे पागलपन का इलाज करवाते थे और मुझे कहीं जाने नहीं देते थे। वहीं, अब भाई के आरोपों पर आमिर खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

भाई फैसल खान के आरोपों पर आमिर खान ने कहा, "क्या करें? यही मेरी नियति है। आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही परिवार से कैसे लड़ सकते हैं?"





मालूम हो, दोनों भाइयों फैसल और आमिर को फिल्म मेला में देखा गया था और काफी पसंद भी किया गया था। हालांकि, यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी।



वहीं, अब इसकी फ्लॉप पर बात करते हुए आमिर खान ने कहा- "जितने इसकी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से काम न कर पाने से मैं स्पष्ट रूप से निराश था। इसके अलावा, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि मेरी कोई भी फिल्म अपनी पूरी क्षमता का एहसास न कर पाए। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी। हम सभी निराश थे।"