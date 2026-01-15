Main Menu

वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार तो कदमों में झुककर मदद मांगने लगी बच्ची, एक्टर ने जो किया, को रही तारीफ

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Jan, 2026 12:52 PM

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आज सुबह 15 जनवरी 2026 को मुंबई में BMC इलेक्शन के लिए अपना वोट डालने पहुंचे। जैसे ही एक्टर वोटिंग बूथ पर पहुंचे तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच एक बच्ची भी उनके पास आई और उनसे मदद की गुहार लगाने लगी। तो इस दौरान के...

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आज सुबह 15 जनवरी 2026 को मुंबई में BMC इलेक्शन के लिए अपना वोट डालने पहुंचे। जैसे ही एक्टर वोटिंग बूथ पर पहुंचे तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच एक बच्ची भी उनके पास आई और उनसे मदद की गुहार लगाने लगी। तो इस दौरान के एक्टर ने जो दरियादिली दिखाई, उसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं।
    
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही अक्षय कुमार वोट डालने के बाद अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं तो इसी बीच एक लड़की उनके पास आती है और बोलती है कि उनके पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं। प्लीज मदद कर दो। अक्षय के बॉडीगार्ड बार-बार कहते हैं कि अभी नहीं। वह उन्हें ऑफिस बुलाते हैं और नंबर देने की भी बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं, अक्षय बच्ची से कहते हैं कि वह उनके बॉडीगार्ड से बात करें और उन्होंने गार्ड से भी बच्ची की डिटेल्स लेने की बात कही। इसके बाद बच्ची एक्टर के पैर छूने लगती है। फिर एक्टर जाते-जाते बॉडीगार्ड से बच्ची की हेल्प करने के लिए कहते हैं।
 

  
सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही फैंस अक्षय के इस अंदाज की तारीफ करने लगे। किसी ने लिखा- "अक्की (अक्षय) का दिल बहुत साफ है।"  तो किसी ने कहा, "सलमान खान और अक्षय कुमार दोनों बड़े दिल के हैं।" 
काम की बात करें तो अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' (मई 2026), 'वेलकम टू द जंगल', 'जॉली एलएल बी 3', और 'हाउसफुल 5' जो 2025-2026 के लिए लिस्टेड हैं। साथ ही 'ओह माय गॉड 3' भी पाइपलाइन में है, जिसमें वह रानी मुखर्जी के साथ काम करेंगे।  

