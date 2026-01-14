जबरा फैन ने रजनीकांत के मंदिर में खास अंदाज में मनाया पोंगल, परिवार के साथ की विधिवत पूजा

आज 14 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति और कई राज्यों खासकर साउथ इंडिया में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और नई फसल के स्वागत में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर पोंगल के जश्न से...

मुंबई. आज 14 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति और कई राज्यों खासकर साउथ इंडिया में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और नई फसल के स्वागत में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर पोंगल के जश्न से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत का एक फैन ने बेहद खास अंदाज में पोंगल का त्योहार मनाता नजर आ रहा है।



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फैन ने अपने घर में रजनीकांत के लिए एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। पोंगल के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस मंदिर में विधिवत पूजा की। परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक तरीके से थलाइवा के मंदिर में दीप जलाए, फूल चढ़ाए और पोंगल प्रसाद अर्पित किया।

फैन का कहना है कि रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि उनके लिए प्रेरणा और आस्था का प्रतीक हैं। इसलिए हर खास त्योहार पर वह अपने ‘थलाइवा’ के मंदिर में पूजा करना नहीं भूलते। पोंगल जैसे पावन पर्व पर भी उन्होंने रजनीकांत के मंदिर में पूजा कर अपनी श्रद्धा जाहिर की।

इस अनोखे जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग फैन की भक्ति और रजनीकांत के प्रति उनके जुनून की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब रजनीकांत के फैंस की दीवानगी सामने आई हो, लेकिन पोंगल के मौके पर घर में बने मंदिर में पूजा करने का यह अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है।