तारा सुतारिया संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच वीर पहाड़िया के क्रिप्टिक पोस्ट ने खींचा ध्यान, लिखा-'वक्त बुरा हो या अच्छा..

मुंबई. बॉलीवुड की यंग और चर्चित जोड़ियों में गिने जाने वाले वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया को लेकर इन दिनों ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ समय से सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट गलियारों में यह चर्चा है कि दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। इतना ही नहीं, हाल ही में नूपुर सेनन की रिसेप्शन पार्टी में भी वीर अकेले पहुंचे थे, जिससे उनके ब्रेकअप की अफवाहों को और हवा मिल गई। इन सब के बीच हाल ही में वीर पहाड़िया ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, जिसे उनके ब्रेकअप से जोड़कर देखा जा रहा है।

वीर पहाड़िया का क्रिप्टिक पोस्ट

बुधवार को वीर पहाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह ब्लैक टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, “वक्त बुरा हो या अच्छा, एक न एक दिन बदलता जरूर है।”

वीर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस इसे तारा सुतारिया से जुड़े ब्रेकअप रूमर्स से जोड़कर देख रहे हैं। इस पोस्ट को ओरी, भूमि पेडनेकर और करण जौहर जैसे कई सेलेब्स ने लाइक भी किया है।

वीर के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने लगे। कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि वीर और तारा एक-दूसरे के साथ बेहद अच्छे लगते थे। कुछ यूजर्स ने लिखा, “प्लीज ये अफवाहें सच न हों,” तो वहीं कई फैंस ने दोनों से दोबारा सोचने और पैचअप करने की अपील की। लोगों का कहना है कि दोनों की केमिस्ट्री शानदार थी और उन्हें अलग नहीं होना चाहिए।

एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट से जुड़ा विवाद

बताया जा रहा है कि वीर और तारा के रिश्ते में दरार की चर्चा दिसंबर में मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद तेज हुई। इस कॉन्सर्ट में तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों के साथ स्टेज शेयर किया था। दोनों ने साथ में गाना ‘थोड़ी सी दारू’ परफॉर्म किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

हालांकि, इसी दौरान तारा और एपी ढिल्लों की नजदीकियों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं। बताया गया कि इस कॉन्सर्ट में वीर पहाड़िया भी मौजूद थे और उनका रिएक्शन कैमरे में कैद होकर वायरल हो गया था। इसके बाद से ही दोनों के ब्रेकअप की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया।

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वीर और तारा ने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं।

फिलहाल वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया, दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि ये खबरें महज अफवाह हैं या वाकई दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं।

