खामोशी में मोहब्बत, आंखों में हिंसा, ‘O’Romeo’ ट्रेलर ने जीता दिल

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 21 Jan, 2026 04:05 PM

shahid kapoor and tripti dimri starrer o romeo trailer released

प्यार, जुनून और हिंसा—जब ये तीनों एक साथ टकराते हैं, तो जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो दिल को भी छूती है और रूह तक दहला देती है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्यार, जुनून और हिंसा जब ये तीनों एक साथ टकराते हैं, तो जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो दिल को भी छूती है और रूह तक दहला देती है। साजिद नाडियाडवाला की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ओ’रोमियो’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है और पहली ही झलक में यह साफ कर देता है कि दर्शकों को एक इंटेंस और यादगार सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी यह फिल्म वैलेंटाइन वीक 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

ट्रेलर की शुरुआत एक दमदार और डर पैदा करने वाले डायलॉग से होती है 'उस्तरा से पंगा नहीं लेने का… शरीर से आत्मा काट के ले जाता है' इसी एक लाइन से साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण लव स्टोरी नहीं, बल्कि प्यार, ताकत और सर्वाइवल की खतरनाक लड़ाई है।

फिल्म में शाहिद कपूर नजर आ रहे हैं ‘उस्तरा’ के किरदार में एक बेरहम लेकिन भीतर से टूट चुका गैंगस्टर, जो प्यार और हिंसा के बीच फंसा हुआ है। यह किरदार रॉ, अनियंत्रित और बेहद इमोशनल है। शाहिद कपूर का यह अवतार उनके करियर के सबसे इंटेंस और प्रभावशाली परफॉर्मेंस में से एक माना जा रहा है। उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और मोहब्बत तीनों भाव एक साथ झलकते हैं।

शाहिद के अपोजिट नजर आ रही हैं तृप्ति डिमरी, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री ट्रेलर में ही दिल जीत लेती है। बिना ज्यादा संवादों के, खामोशी और अधूरे एहसासों के जरिए दोनों का रिश्ता बेहद गहराई से उभरकर सामने आता है। यह प्यार जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी।

‘ओ’रोमियो’ की कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की स्याह गलियों में रची गई है, जहां हर कदम पर खतरा और हर फैसला जिंदगी-मौत का सवाल बन जाता है। ट्रेलर में पावर स्ट्रगल, खून-खराबा और इमोशनल टकराव की झलक साफ दिखाई देती है। फिल्म के सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने की बात कही जा रही है, जो इसकी गंभीरता और यथार्थ को और मजबूती देती है।

फिल्म की स्टारकास्ट भी उतनी ही दमदार है। तृप्ति डिमरी के अलावा इसमें नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल और दिशा पाटनी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं विक्रांत मैसी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देते दिखाई देंगे। ट्रेलर में शाहिद कपूर और दिशा पाटनी के कुछ सीक्वेंस भी खास तौर पर ध्यान खींचते हैं, जो फिल्म में ग्लैमर और एनर्जी का तड़का लगाते हैं।

फिल्म के डायलॉग्स इसकी सबसे बड़ी ताकत नजर आते हैं—
“हम आपके हैं कौन? माधुरी दीक्षित,”
“जब कहूंगा, नाचना पड़ेगा,”
जैसे संवाद लंबे वक्त तक दर्शकों के ज़हन में गूंजते रहेंगे। वहीं बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव, हिंसा और भावनाओं को और गहराई देता है।

संगीत की बात करें तो विशाल भारद्वाज एक बार फिर अरिजीत सिंह और गुलजार के साथ मिलकर जादू रचने को तैयार हैं। फिल्म का म्यूजिक इसके दर्द, जुनून और शायरी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता नजर आएगा।

कुल मिलाकर, ‘ओ’रोमियो’ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव लगती है, जहां प्यार भी हथियार है और हिंसा भी। साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत, विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी ‘ओ’रोमियो’ 13 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन वीक के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

