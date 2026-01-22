‘धुरंधर’ में रणवीर संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनके जैसा को-स्टार मिलना बहुत मुश्किल

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म 47 दिनों बाद भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है। फिल्म अब तक कुल 828.10 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म की जबरदस्त...

मुंबई. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म 47 दिनों बाद भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है। फिल्म अब तक कुल 828.10 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म की जबरदस्त कमाई के साथ-साथ एक और वजह से ‘धुरंधर’ चर्चा में रही, और वह थी रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी। दोनों के बीच लगभग 20 साल का उम्र का अंतर सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया। कुछ दर्शकों को यह कास्टिंग अजीब लगी, तो वहीं कई लोगों ने कहानी के संदर्भ में इसे सही ठहराया। इस पूरे विवाद पर अब सारा अर्जुन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

“मुझे कहानी पर पूरा भरोसा था” – सारा अर्जुन

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में सारा अर्जुन ने कहा कि उन्हें शुरू से ही भरोसा था कि फिल्म की कहानी में उनका और रणवीर सिंह का किरदार पूरी तरह फिट बैठता है। उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से उनके नजरिए पर कोई असर नहीं पड़ता।

सारा ने कहा, “सोशल मीडिया पर बहुत शोर होता है और मैं वहां ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहती। हर किसी की अपनी राय होती है और मैं उसका सम्मान करती हूं। मैं ‘जियो और जीने दो’ में विश्वास रखती हूं। मुझे कहानी पता थी और मुझे पूरा भरोसा था कि जो किया जा रहा है, वह सही है।”

रणवीर सिंह की जमकर की तारीफ

फिल्म में सारा का किरदार एक टीनएजर का है, जबकि रणवीर सिंह का किरदार 30 की उम्र के आसपास का दिखाया गया है। इसी वजह से उम्र के अंतर को लेकर सवाल उठे। इन सबके बीच सारा ने अपने को-स्टार रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा, “आगे चलकर मैं चाहे किसी के साथ भी काम करूं, लेकिन रणवीर जैसा को-स्टार मिलना मुश्किल है। वह अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन सेट पर हर किसी की मदद करते हैं। पूरे यूनिट को साथ लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी खूबी है और ये बातें बहुत मायने रखती हैं।”