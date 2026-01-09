'द राजा साब' की रिलीज के पहले दिन पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे संजय दत्त, माथे पर तिलक लगाए और गले में मालाएं पहने आए नजर

संजय दत्त और प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं, फिल्म के रिलीज होते ही एक्टर संजय दत्त नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए हैं और वहां पूजा अर्चना कर फिल्म की सफलता के...

मुंबई. संजय दत्त और प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं, फिल्म के रिलीज होते ही एक्टर संजय दत्त नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए हैं और वहां पूजा अर्चना कर फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान की एक्टर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं।



दरअसल, एक्टर गुरुवार शाम को एक कसीनो के उद्घाटन में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंचे। इसी बीच आज वह पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर पहुंच गए। सामने आए वीडियो में एक्टर को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में देखा जा सकता है। उनके आस-पास फैंस की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान एक्टर व्हाइट कुर्ता पैजामा में दिख रहे हैं।

इसके अलावा एक तस्वीर में संजय दत्त के गले में कई सारी फूलों की मालाएं दिख रही है। माथे पर तिलक और आंखों पर चश्मा लगाए एक्टर का अंदाज देखते ही बन रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने गले में पीला साफा भी ओढ़ा हुआ है।



बता दें, मारुति निर्देशित फिल्म 'द राजा साब' में संजय दत्त एक खतरनाक रोल में नजर आ रहे हैं। इसमें संजय और प्रभास के अलावा बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी अहम किरदारों में नजर आए हैं।