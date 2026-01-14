Main Menu

  • नूपुर-स्टेबिन की रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान का स्वैग, दूल्हा-दुल्हन के साथ दिए झक्कास पोज

Edited By suman prajapati, Updated: 14 Jan, 2026 03:32 PM

salman khan made entry with full swag at nupur and stebin reception party

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने उदयपुर में व्हाइट वेडिंग और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी रचाने के बाद 13 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी आयोजित की। इस खास मौके पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियों ने...

मुंबई. कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने उदयपुर में व्हाइट वेडिंग और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी रचाने के बाद 13 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी आयोजित की। इस खास मौके पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की एंट्री ने, जिनका स्वैग और अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

 

सलमान खान ने बढ़ाया रिसेप्शन की रौनक
 
सलमान खान की मौजूदगी ने नूपुर-स्टेबिन की ग्रैंड रिसेप्शन को और भी खास बना दिया। इस दौरान भाईजान स्टाइलिश ब्लू कलर के सूट-बूट में नजर आए और जैसे ही उन्होंने वेन्यू में कदम रखा, दूल्हा-दुल्हन नूपुर और स्टेबिन ने रेड कार्पेट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सलमान की मौजूदगी से न सिर्फ रिसेप्शन में चार चांद लगे, बल्कि मेहमानों और फैंस में भी खास उत्साह देखने को मिला।

और ये भी पढ़े

सलमान को देखकर भावुक हुए स्टेबिन बेन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेबिन बेन सलमान खान का शुक्रिया अदा करते हुए बेहद भावुक नजर आए। वीडियो में स्टेबिन सम्मान के भाव से लगभग सलमान के सामने झुकते दिखाई दिए। दरअसल, हाल ही में स्टेबिन ने कतर के दोहा में ‘दा-बैंग द टूर रीलोडेड’ के दौरान सलमान खान के साथ परफॉर्म किया था, ऐसे में अपने रिसेप्शन में सुपरस्टार की मौजूदगी उनके लिए बेहद खास रही। इसके बाद सलमान ने न्यूली मैरिड कपल के साथ कैमरे के सामने खूब पोज भी दिए।

कृति सेनन और उनके परिवार संग दिखी सलमान की बॉन्डिंग

रिसेप्शन के दौरान सलमान खान सिर्फ कपल के साथ ही नहीं, बल्कि कृति सेनन और उनके पूरे परिवार के साथ भी बातचीत और मस्ती करते नजर आए। उनका यह दोस्ताना और सादगी भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर लोग भाईजान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

यूलिया वंतूर की भी रही खास मौजूदगी

सलमान खान के अलावा उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर भी स्टेबिन और नूपुर के रिसेप्शन में पहुंचीं। इस दौरान यूलिया साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं और उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए। यूलिया की मौजूदगी ने भी इस ग्रैंड रिसेप्शन को और ज्यादा चर्चा में ला दिया।

 
 

