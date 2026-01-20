Main Menu

  रोहित सराफ के इस नए लुक के फैन हो जाएंगे आप, क्या नए किरदार की है तैयारी

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 20 Jan, 2026 01:57 PM

rohit saraf s new look will make you a fan

रोहित सराफ का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चर्चा में रहता है। फिर चाहे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में उनका बॉय-नेक्स्ट-डोर लुक हो या The Revolutionaries के लिए खुद को पूरी तरह ढालना।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रोहित सराफ का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चर्चा में रहता है। फिर चाहे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में उनका बॉय-नेक्स्ट-डोर लुक हो या The Revolutionaries के लिए खुद को पूरी तरह ढालना। लेकिन हाल ही में उनका नया दाढ़ी वाला लुक सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है। अब फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लुक उनके किसी नए किरदार के लिए है या उन्होंने यूं ही दाढ़ी बढ़ा ली है।

पनवाड़ी स्टार ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह स्ट्राइप्ड डबल-ब्रेस्टेड कोट, चारकोल डेनिम्स, क्लासिक घड़ी और फॉर्मल जूतों में नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान उनकी बिखरी हुई हेयरस्टाइल और घनी दाढ़ी ने खींचा। फैंस कमेंट कर रहे हैं, “इस लुक से प्यार हो गया!” इन तस्वीरों के बाद से चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या ये उनके अगले किरदार का लुक है। अगर ऐसा है, तो दर्शकों के लिए ये किसी विज़ुअल ट्रीट से कम नहीं होगा।

 

 

A post shared by Rohit Suresh Saraf (@rohitsaraf)

काम की बात करें तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में शानदार और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस के बाद रोहित सराफ अब अपनी अगली सीरीज़ The Revolutionaries के लिए तैयार हैं। यह सीरीज़ उन युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाती है, जो मानते थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत को खत्म करने के लिए सशस्त्र संघर्ष ज़रूरी था। रोहित इस सीरीज़ की शूटिंग पूरी कर चुके हैं।

निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी इस पीरियड ड्रामा सीरीज़ में रोहित सराफ के साथ भुवन बाम, प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पीरज़ादा और जेसन शाह भी नजर आएंगे। यह सीरीज़ संजीव सान्याल की मशहूर किताब Revolutionaries: The Other Story Of How India Won Its Freedom पर आधारित है। यह 2026 में Prime Video पर दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में रिलीज होगी।

