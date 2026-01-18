Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bollywood Top 10: राजकुमार राव ने रिवील किया अपनी बेटी का नाम, बीवी सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

Bollywood Top 10: राजकुमार राव ने रिवील किया अपनी बेटी का नाम, बीवी सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 06:35 PM

read bollywood top 10 news

बॉलीवुड कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा ने पिछले साल 15 नवंबर को अपने पहले बच्चे यानी एक प्यार सी बेटी का स्वागत किया था और अब जन्म के 2 महीने बाद उन्होंने अपनी बच्ची के उनके नाम का खुलासा कर दिया है। वहीं, एक्टर गोविंदा ने हाल ही में अपनी पत्नी सुनीता...

मुंबई. बॉलीवुड कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा ने पिछले साल 15 नवंबर को अपने पहले बच्चे यानी एक प्यार सी बेटी का स्वागत किया था और अब जन्म के 2 महीने बाद उन्होंने अपनी बच्ची के उनके नाम का खुलासा कर दिया है। वहीं, एक्टर गोविंदा ने हाल ही में अपनी पत्नी सुनीता आहूजा द्वारा लगाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और इन सब अफवाहों पर जवाब दिया है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..

 

'छावा' को बांटने वाली फिल्म बताने पर कंगना ने बोला AR Rahman पर हमला, कहा-आप नफरत में अंधे हो गए..

मशहूर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने हाल ही में एक्टर विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली फिल्म बताया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इसी कड़ी में सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी एआर रहमान पर तीखा हमला बोला है।


राजकुमार राव-पत्रलेखा ने रिवील किया अपनी राजकुमारी का नाम 
बॉलीवुड के लविंग कपल्स में शुमार राजकुमार राव और पत्रलेखा ने पिछले साल 15 नवंबर को अपने पहले बच्चे यानी एक प्यार सी बेटी का स्वागत किया था, जिसकी जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। वहीं, अब जन्म के 2 महीने बाद कपल ने अपनी बच्ची की पहली झलक दिखाई है। साथ ही उनके नाम का खुलासा किया है। राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी लाडो का बेहद प्यारा नाम रखा है तो आइए जानते हैं...
 

मनोज तिवारी के घर से 5 लाख से ज्यादा की चोरी, पूर्व कर्मचारी ही निकला आरोपी

फेमस भोजपुरी सिंगर-एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक्टर के मुंबई स्थित आवास में चोरी हो गई है। उनके अंधेरी वेस्ट इलाके के शास्त्री नगर स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में मौजूद फ्लैट से कुल 5.40 लाख नकदी की चोरी हुई है। इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस शॉक्ड रह गए हैं। तो आइए जानते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई हुई।

आमिर खान ने फैमिली संग लिया टाटा मुंबई मैराथन में हिस्सा, दामाद  नूपुर ने 42 KM दौड़ लगाकर किया सबको हैरान
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान आज 18 जनवरी 2026 को मुंबई की सड़कों पर टाटा मुंबई मैराथन में शामिल हुए, जहां उनके साथ उनकी पूर्व पत्नी किरण राव, बेटी आयरा खान, बेटे जुनैद खान और आजाद खान, साथ ही दामाद नूपुर शिखरे ने भी दौड़ लगाई। इस दौरान एक्टर काफी जोश में नजर आए और उन्होंने इस मैराथन में शामिल होने पर अपनी बात भी सामने रखी।
 
  
रानी मुखर्जी ने किए प्रसिद्ध दगडुशेठ गणपति मंदिर के दर्शन
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर काफी चर्चा में हैं। वहीं, इसकी रिलीज से पहले रानी शनिवार को पुणे के प्रसिद्ध दगडुशेठ गणपति मंदिर में फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचीं, जहां से उनकी तस्वीर भी सामने आई है।
 

और ये भी पढ़े

 

 मेरी न्यूड चाहिए तुम्हें? 63 साल की हूं मैं..ट्रोलर्स पर बरसीं सीमा आनंद, तस्वीरें मॉर्फ करने पर दिया दो टूक जवाब 
फेमस स्टोरीटेलर, माइथोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट सीमा आनंद इस वक्त तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं। वह अक्सर रिश्तों, इंटिमेसी और समाज से जुड़े कई संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करती नजर आती हैं। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में दिए गए बयानों के बाद सीमा अचानक सुर्खियों में आ गईं। हालांकि, इस चर्चा के साथ उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। सीमा आनंद के कई फोटो सोशल मीडिया पर मॉर्फ कर दिए गए और उन्हें अश्लील रूप में पेश किया गया। इस मामले को लेकर अब उन्होंने खुद सामने आकर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है।  

 

2016 के वायरल ट्रेंड में शामिल हुईं दीया मिर्जा, मैडी–रीना को साथ देख ताजा हुईं फैंस की पुरानी यादें

सोशल मीडिया पर इन दिनों "दिस वाज़ 2016" छाया हुआ है, जिसमें  सेलिब्रिटीज अपनी 10 साल पुरानी यानी 2016 की तस्वीरें शेयर करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में करीना कपूर ने 2016 की अपनी पुरानी तस्वीरों का एक संग्रह सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वहीं, अब करीना के बाद एक्ट्रेस दीया मिर्जा भी इस वायरल ट्रेंड में शामिल हो गई हैं। उन्होंने  आर. माधवन के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनके फैंस की शुरुआती फिल्मों की यादें ताजा हो गईं।
 
 
मेरी जान, मेरी ताकत, मेरी मुस्कान..वाइफ के बर्थडे पर अरबाज ने खोला दिल, जिंदगी में आने के लिए कहा शुक्रिया

एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान की लाइफ पार्टनर यानी उनकी पत्नी शूरा खान का आज बर्थडे हैं। ऐसे में एक्टर अपनी अर्धांगिनी के बर्थडे को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शूरा को बर्थडे विश करते हुए एक बेहद स्पेशल पोस्ट किया और उन्हें अपनी ताकत, मुस्कान और घर बताते हुए कहा कि वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं कि शूरा उनकी ज़िंदगी में हैं।


Border 2 के लिए हो रही वरुण धवन की ट्रोलिंग पर भड़के सुनील शेट्टी
 

देशभक्ति से भरपूर मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों का श्रृंगार बनने जा रही है। इससे पहले फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं, लेकिन इसमें वरुण धवन की एक्टिंग देखने के बाद लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, हाल ही में एक्टर सुनील शेट्टी ने वरुण धवन की ट्रोलिंग पर अपना रिएक्शन दिया है।

 

चाहे मेरी मां हो या घर की कोई भी औरत..बीवी सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी 

सुपरस्टार गोविंदा पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीवी सुनीता आहूजा कई बार उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं और उनसे गिले-शिकवे करती नजर आती हैं। इतनी ही नहीं, कई बार तो दोनों के तलाक की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। वहीं, इन सबके बीच अब हाल ही गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इन सब अफवाहों पर जवाब दिया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!