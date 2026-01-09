‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन को ट्रोल करने पर भड़कीं निर्माता निधि दत्ता, कहा- 'उन सभी राष्ट्र-विरोधी लोगों को..

एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का पहला गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इसमें वरुण धवन की एक्टिंग और...

मुंबई. एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का पहला गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इसमें वरुण धवन की एक्टिंग और डांस स्टेप्स को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। इन सब के बीच अब हाल ही में ‘बॉर्डर 2’ की सह-निर्माता निधि दत्ता वरुण धवन के सपोर्ट में उतरी हैं और उन्होंने ट्रोलर्स की फटकार लगाई है।





फिल्म की टीजर देखने के बाद लोग वरुण धवन को फिल्म की कमजोर कड़ी बता रहे हैं और अब गाने में उनके लुक, डांस और एक्टिंग की जमकर आलोचना की जा रही है। एक्टर की ट्रोलिंग देख फिल्म की सह-निर्माता निधि दत्ता ने ट्रोलर की फटकार लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और इसमें एक पोस्ट को री-ट्वीट किया है, जिसमें वरुण को सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने के बारे में लिखा गया है। निधि दत्ता ने लिखा, ‘उन सभी राष्ट्र-विरोधी लोगों को बधाई जो इस देश के लिए लड़ने वाले एक परमवीर चक्र की भूमिका निभाने वाले एक्टर को बदनाम करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। यह आपकी फिल्म है, भारत! उम्मीद है दर्शक इन लोगों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें शर्मिंदा करेंगे।’







The LATEST TARGET of this paid smear campaign is #VarunDhawan‼️



Certain Instagram influencers are clearly doing this on instructions, running a full-fledged agenda to malign Varun in #Border2…From BODY-SHAMING to selectively targeting his expressions, everything feels forced !!… pic.twitter.com/mB2JsISMQC— CineHub (@Its_CineHub) January 8, 2026

बता दें, ‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन ने होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभाई है, जिन्हें 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में अपनी वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।



अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में वरुण धवन के अलावा सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, आन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे सेलेब्स अहम भूमिका में नजर आएंगे।