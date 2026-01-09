Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन को ट्रोल करने पर भड़कीं निर्माता निधि दत्ता, कहा- 'उन सभी राष्ट्र-विरोधी लोगों को..

‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन को ट्रोल करने पर भड़कीं निर्माता निधि दत्ता, कहा- 'उन सभी राष्ट्र-विरोधी लोगों को..

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Jan, 2026 12:50 PM

producer nidhi dutta lashed out at those trolling varun dhawan for border 2

एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का पहला गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इसमें वरुण धवन की एक्टिंग और...

मुंबई. एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का पहला गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इसमें वरुण धवन की एक्टिंग और डांस स्टेप्स को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। इन सब के बीच अब हाल ही में  ‘बॉर्डर 2’ की सह-निर्माता निधि दत्ता वरुण धवन के सपोर्ट में उतरी हैं और उन्होंने ट्रोलर्स की फटकार लगाई है।
 PunjabKesari

 
फिल्म की टीजर देखने के बाद लोग वरुण धवन को फिल्म की कमजोर कड़ी बता रहे हैं और अब गाने में उनके लुक, डांस और एक्टिंग की जमकर आलोचना की जा रही है। एक्टर की ट्रोलिंग देख फिल्म की सह-निर्माता निधि दत्ता ने ट्रोलर की फटकार लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और इसमें एक पोस्ट को री-ट्वीट किया है, जिसमें वरुण को सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने के बारे में लिखा गया है। निधि दत्ता ने लिखा, ‘उन सभी राष्ट्र-विरोधी लोगों को बधाई जो इस देश के लिए लड़ने वाले एक परमवीर चक्र की भूमिका निभाने वाले एक्टर को बदनाम करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। यह आपकी फिल्म है, भारत! उम्मीद है दर्शक इन लोगों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें शर्मिंदा करेंगे।’
 
 

बता दें, ‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन ने होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभाई है, जिन्हें 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में अपनी वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।  


अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में वरुण धवन के अलावा सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, आन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे सेलेब्स अहम भूमिका में नजर आएंगे।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!