लापरवाही से गाड़ी चलाने पर पुलिस ने अक्षय कुमार के ड्राइवर पर की FIR, घायल ऑटो चालक के भाई ने मांगा मुआवजा

एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में चल रही एक कार का बीती रात एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल, एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही...

मुंबई. एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में चल रही एक कार का बीती रात एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल, एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही 'इनोवा' कार से जा टकराया, जिससे कार पलट गई। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने तेज रफ्तार कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।



जुहू पुलिस स्टेशन ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, दो कारों और एक ऑटो-रिक्शा की टक्कर में दो लोग घायल हो गए। आरोपी की पहचान राधेश्याम राय के रूप में हुई है। अब पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(ए) और 125(बी) के तहत मामला दर्ज किया है।

VIDEO | A car from Bollywood actor Akshay Kumar's security entourage was hit by an autorickshaw after the three-wheeler was struck by another vehicle in Mumbai's Juhu area, leaving one person injured. The incident occurred on Monday night near Mukteshwar Road in Juhu.



(Full… pic.twitter.com/ZWaNdXeYwW— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2026

एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में चल रही एक कार का बीती रात एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल, एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही 'इनोवा' कार से जा टकराया, जिससे कार पलट गई। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने तेज रफ्तार कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

हादसे के वक्त अक्षय और ट्विंकल दूसरी गाड़ी में सवार थे, जो काफिले में थोड़ा आगे चल रही थी। उनकी कार को मामूली झटका लगा, लेकिन वे सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। वहीं, ऑटो रिक्शा चालक और उसमें सवार एक यात्री को गंभीर चोटें आई हैं। मौके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ऑटो ड्राइवर काफी बेचैन दिखा था।



वहीं, ऑटो ड्राइवर के भाई मोहम्मद समीर ने एएनआई को बात करते बताया कि यह पूरी घटना सोमवार 19 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे घटी। मेरे भाई का रिक्शा पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसकी हालत गंभीर है। हमारी बस यही गुजारिश है कि मेरे भाई को उचित इलाज, आवश्यक दवाइयां मिलें और क्षतिग्रस्त रिक्शा के लिए मुआवजा दिया जाए। हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक अक्षय कुमार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

