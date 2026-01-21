कौन है ये मांग में सिंदूर और लाल चूड़े वाली लड़की? जिसे पवन सिंह ने बताया अपनी मां की बहू, कहा- 'वो सिर्फ अम्मा की सेवा..

Edited By suman prajapati, Updated: 21 Jan, 2026 12:22 PM
मुंबई. भोजपुरी स्टार पवन सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों एक्टर के जन्मदिन पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह केक काटते हुए एक लड़की संग नजर आए थे, जिसकी मांग में सिंदूर दिखा था। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि वो उनकी तीसरी बीवी है। वहीं, अब पवन का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला को अपनी मां की बहू बताते नजर आ रहे हैं।
वायरल हो रहे वीडियो में पवन सिंह भरी महफिल में कह रहे हैं- 'मेरी मां की ये बहू है। मेरा बेटा है। कितनी खुशी की बात है कि मेरा बच्चा गया, अम्मा से मिला। तो सिर्फ और सिर्फ अम्मा की सेवा कर रही है।'
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तो यूजर्स इस पर बढ़-चढ़कर रिएक्ट करने लगे। एक यूजर ने लिखा- 'फिर चढ़ा लिय का महाराज।' दूसरे ने कहा, 'भाई जी आप इस तरह के हरकत करते हो तो हम सभी फैंस को बहुत ही तकलीफ होता है। अकसर आप पीकर स्टेज पर कुछ उल्टा-पुल्टा काम कर देते हो।' किसी और ने लिखा, 'पवन भैया आप का बुरा समय आ गया है।' अन्य एक ने कहा, 'एक बार अपनी मां का बहू बन रहा है और एक बार बोल रहा है मेरा बेटा है मेरा बच्चा है का का बोलबा भाई तू।'
बता दें, यह महिला अक्सर पवन सिंह के साथ नजर आती है, जिसका नाम महिमा सिंह है। उनके इंस्टाग्राम पर सारे पोस्ट पवन सिंह से ही जुड़े हैं। हालांकि, दोनों ने अपनी अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया है। बताते चलें कि पवन सिंह ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया था और दूसरी बीवी उनकी ज्योति सिंह, जिनके साथ उनका कोर्ट में तलाक केस चल रहा है।