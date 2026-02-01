आफ्टरपार्टी में काइली ने बोल्ड लुक से काटा बवाल, विंटेज आउटफिट साफ दिखे क्लीवेज

Edited By suman prajapati, Updated: 01 Feb, 2026 05:29 PM

एंटरटेनमेंट डेस्क. हॉलीवुड स्टार और फैशन आइकन काइली जेनर अपने लुक्स से दीवाना बनाना अच्छे से जानती हैं। बीती रात एक बार फिर हसीना अपने लेटेस्ट लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आईं। चार्ली एक्ससीएक्स (Charli xcx) की The Moment प्रीमियर में शिरकत करने के बाद काइली आफ्टरपार्टी में पहुंचीं, जहां उनका अंदाज देखते ही बन रहा था।

28 वर्षीय काइली जेनर ने इस मौके पर Maison Margiela का एक विंटेज आउटफिट पहना, जो 90 के दशक की आर्काइव स्टाइल से प्रेरित बताया जा रहा है।

उन्होंने ‘ड्रेस फॉर्म’ डिजाइन वाला एक खास बस्टियर टॉप कैरी किया, जिसने उनके लुक को बोल्ड और हाई-फैशन टच दिया। इस टॉप को उन्होंने मिडी-लेंथ ब्लैक लेदर स्कर्ट के साथ स्टाइल किया, जो उनके पूरे आउटफिट को और भी एलिगेंट बना रहा था।

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए काइली ने मैचिंग पॉइंटेड-टो हील्स पहनीं। खास बात यह रही कि उन्होंने किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं पहनी, जिससे पूरा फोकस उनके रेट्रो और आर्काइव-इंस्पायर्ड आउटफिट पर बना रहा। उनके जेट-ब्लैक बालों को पीछे की ओर स्लीक स्टाइल में बांधा, जो 90s वाइब को और उभार रहा था।

काइली ने अपने इस स्टनिंग लुक की झलक अपने करीब 400 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी दिखाई, जिस पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं।



