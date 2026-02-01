Main Menu

आफ्टरपार्टी में काइली ने बोल्ड लुक से काटा बवाल, विंटेज आउटफिट साफ दिखे क्लीवेज

Edited By suman prajapati, Updated: 01 Feb, 2026 05:29 PM

हॉलीवुड स्टार और फैशन आइकन काइली जेनर अपने लुक्स से दीवाना बनाना अच्छे से जानती हैं। बीती रात एक बार फिर हसीना अपने लेटेस्ट लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आईं। चार्ली एक्ससीएक्स (Charli xcx) की The Moment प्रीमियर में शिरकत करने के बाद काइली...

एंटरटेनमेंट डेस्क. हॉलीवुड स्टार और फैशन आइकन काइली जेनर अपने लुक्स से दीवाना बनाना अच्छे से जानती हैं। बीती रात एक बार फिर हसीना अपने लेटेस्ट लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आईं। चार्ली एक्ससीएक्स (Charli xcx) की The Moment प्रीमियर में शिरकत करने के बाद काइली आफ्टरपार्टी में पहुंचीं, जहां उनका अंदाज देखते ही बन रहा था।

PunjabKesari

28 वर्षीय काइली जेनर ने इस मौके पर Maison Margiela का एक विंटेज आउटफिट पहना, जो 90 के दशक की आर्काइव स्टाइल से प्रेरित बताया जा रहा है।

PunjabKesari

उन्होंने ‘ड्रेस फॉर्म’ डिजाइन वाला एक खास बस्टियर टॉप कैरी किया, जिसने उनके लुक को बोल्ड और हाई-फैशन टच दिया। इस टॉप को उन्होंने मिडी-लेंथ ब्लैक लेदर स्कर्ट के साथ स्टाइल किया, जो उनके पूरे आउटफिट को और भी एलिगेंट बना रहा था।

PunjabKesari

 

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए काइली ने मैचिंग पॉइंटेड-टो हील्स पहनीं। खास बात यह रही कि उन्होंने किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं पहनी, जिससे पूरा फोकस उनके रेट्रो और आर्काइव-इंस्पायर्ड आउटफिट पर बना रहा। उनके जेट-ब्लैक बालों को पीछे की ओर स्लीक स्टाइल में बांधा, जो 90s वाइब को और उभार रहा था।

PunjabKesari

 

काइली ने अपने इस स्टनिंग लुक की झलक अपने करीब 400 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी दिखाई, जिस पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं।


 

