दिवंगत एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला का निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 02:14 PM

मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। दिवंगत दिग्गज एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और एक्टर कुमार गौरव की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्ला कुमार का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि कुमार गौरव के परिवार की ओर से की गई है।...

मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। दिवंगत दिग्गज एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और एक्टर कुमार गौरव की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्ला कुमार का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि कुमार गौरव के परिवार की ओर से की गई है। उनके निधन की खबर आते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।


शुक्ला कुमार के निधन क्यों हुआ, इस बारे में अभी तक कोई जानकरी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, परिवार की ओर शुक्ला कुमार की आत्मा की शांति के लिए 10 जनवरी को प्रेयर मीट रखी गई है, जिसमें इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल होंगे।


बता दें, बॉलीवुड लीजेंड राजेंद्र कुमार का 12 जुलाई 1991 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तब वे 71 साल के थे और अब उनके करीब 35 साल बाद उनकी पत्नी शुक्ला कुमार का भी निधन हो गया है। शुक्ला का नाता सिर्फ सुपरस्टार के परिवार से ही नहीं, बल्कि पूरे फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ था। वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नाम रमेश बहल और श्याम बहल की बहन थीं। इस रिश्ते से वे गोल्डी बहल और रवि बहल की बुआ लगती थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्ला कुमार हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती थीं, लेकिन परिवार के लिए उनकी भूमिका बेहद खास थी। वह राजेंद्र कुमार के करियर के हर उतार-चढ़ाव में चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रहीं।
बता दें, शुक्ला कुमार और राजेंद्र कुमार के तीन बच्चे थे। एक बेटा और दो बेटियां। उनके बेटे कुमार गौरव ने फिल्मों में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं, उनकी बेटी डिंपल की शादी हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर राजू पटेल से हुई जबकि दूसरी बेटी मनोरमा की शादी प्रोड्यूसर ओ.पी. रहलान से हुई।
 

