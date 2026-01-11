Main Menu

बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग नूपुर ने की क्रिश्चियन वेडिंग, बहन की शादी में ब्राइड मेड बनी कृति सेनन, वीडियो वायरल

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 11:24 AM

kriti sanon s sister nupur sanon weds boyfriend stebin ben video goes viral

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने बीते शनिवार करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में क्रिश्चियन वेडिंग की, जिसके कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने बीते शनिवार करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में क्रिश्चियन वेडिंग की, जिसके कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन क्लिप्स को देखने के बाद फैंस नूपुर और स्टेबिन को नई शुरुआत के लिए बधाइयां दे रहे हैं।

 


सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने अपनी शादी में व्हाइट गाउन पहना और बेहद प्यारी लगीं।

और ये भी पढ़े

वहीं, उनके पति भी मैचिंग सेट और आंखो पर ब्लैक चश्मा लगाए काफी डेशिंग लगे। इस मौके पर कृति सेनन ग्रीन कलर के गाउन में नजर आईं और काफी इमोशनल दिखीं। कृति ने भी बहन का फर्ज निभाया और नूपुर के लिए ब्राइड मेड बनीं।  

 

PunjabKesari

वीडियो में नूपुर और स्टेबिन अपनी शादी का केक काटते दिखे और वहां मौजूद लोग तालियां बजाते नजर आए। 

PunjabKesari


 
शादी के बाद कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया गया। सारे फंक्शन उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में हुए। नूपुर और स्टेबिन की शादी में दिशा पाटनी और मौनी रॉय शामिल थीं। दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में नूपुर की शादी की झलकियां शेयर की हैं। शादी में दोनों अपने हुसन का कहर बरपाती दिखीं।

PunjabKesari


इसके अलावा कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने भी एक फोटो शेयर की, जिसमें वो फिल्ममेकर दिनेश विजान और अमर कौशिक के साथ पोज दे रहे हैं।  

नूपुर सेनन के काम की बात करें तो उन्हें एक्टर अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक एल्बम 'फिलहाल' में देखा गया था। यह एल्बम साल 2019 में रिलीज हुआ था। बाद में वह 'फिलहाल 2' में भी नजर आईं। इस म्यूजिक एल्बम में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। इसके अलावा साल 2023 में नूपुर एक वेब सीरीज ‘पॉप कौन’ में नजर आई थीं। साथ ही उन्होंने रवि तेजा की एक साउथ फिल्म ‘टाइगर नाग्श्वेर राव’ में भी काम किया था। अब वह जल्द ही फिल्म ‘नूरानी चेहरा’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आएंगी।  

