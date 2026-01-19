Main Menu

  • ब्रूक्स नाडर से ब्रेकअप के बाद मिस्ट्री वूमन संग रोमांटिक अंदाज में दिखे ग्लेब सैवचेंको, खुलेआम लिपकिस करते आए नजर

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Jan, 2026 06:17 PM

gleb savchenko spotted with mystery woman in romantic way after brooks split

डांसिंग विद द स्टार्स के प्रो डांसर ग्लेब सवचेंको एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अपनी पूर्व डांस पार्टनर ब्रूक्स नेडर से अलग होने के करीब नौ महीने बाद, 42 वर्षीय रूसी डांसर को हाल ही में लॉस एंजेलिस में एक मिस्ट्री वुमन के...

लॉस एंजेलिस. डांसिंग विद द स्टार्स के प्रो डांसर ग्लेब सवचेंको एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अपनी पूर्व डांस पार्टनर ब्रूक्स नेडर से अलग होने के करीब नौ महीने बाद, 42 वर्षीय रूसी डांसर को हाल ही में लॉस एंजेलिस में एक मिस्ट्री वुमन के साथ रोमांटिक अंदाज में देखा गया, जहां से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari

रविवार को दोनों को LA के एक फेमस फार्मर्स मार्केट में शॉपिंग करते हुए स्पॉट किया गया, जहां वे न सिर्फ हाथों में हाथ डाले नजर आए बल्कि एक-दूसरे के साथ काफी क्लोज भी दिखे। इस दौरान ग्लेब अपनी साथी के साथ प्यार भरे पलों में डूबे नजर आए।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

मिस्ट्री वुमन ने ऑल-एथलीजर लुक कैरी किया। उन्होंने व्हाइट स्ट्रैपी स्पोर्ट्स ब्रा, ब्लैक लेगिंग्स, मैचिंग श्रग और व्हाइट स्नीकर्स पहने, जिसमें उनका पेटाइट फिगर साफ झलक रहा था।

PunjabKesari

वहीं ग्लेब ग्रे हुडी, खाकी शॉर्ट्स, ग्रीन बेसबॉल कैप, ब्लैक स्नीकर्स और मैचिंग टोट बैग में काफी कैजुअल और हैंडसम लगे।

PunjabKesari

मार्केट में घूमते वक्त ग्लेब को अपनी नई साथी के गले में हाथ रखते और दोनों को एक-दूसरे को बाहों में लेकर किस करते भी देखा गया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान साफ बता रही थी कि वे एक-दूसरे के साथ वक्त एंजॉय कर रहे हैं।

PunjabKesari

 

हालांकि, इस वूमन की पहचान अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ग्लेब सवचेंको का यह नया अंदाज सोशल मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। 

