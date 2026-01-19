Main Menu

मुंबई में राइटर डायरेक्टर और मॉडल के फ्लैट पर चली गोली, फायरिंग कर फरार हुआ अज्ञात शख्स, जांच में जुटी पुलिस

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Jan, 2026 10:58 AM

fired shots at the flat of a writer director and in mumbai

बॉलीवुड डेस्क. मुंबई के ओशिवरा इलाके में शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक रिहायशी इमारत में फायरिंग हुई। ओशिवरा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित नालंदा सोसायटी में अज्ञात शख्स ने इमारत की ओर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

राइटर-डायरेक्टर और मॉडल के फ्लैट को बनाया गया निशाना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नालंदा सोसायटी की दूसरी मंजिल पर रहने वाले राइटर और डायरेक्टर नीरज कुमार मिश्रा (45) और चौथी मंजिल पर रहने वाले प्रतीक बैद (29), जो एक स्ट्रगलिंग मॉडल हैं। फायरिंग के बाद जांच में दोनों मंजिलों के फ्लैट में गोली लगने के निशान पाए गए। दूसरी और चौथी मंजिल पर एक-एक गोली के प्रोजेक्टाइल बरामद किए गए हैं।

मौके पर पहुंची पुलिस, इलाके की घेराबंदी

घटना की जानकारी मिलते ही ओशिवरा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग किसने की और असल निशाना कौन था। डीसीपी जोन-9 दिक्षित गेडाम ने बताया कि नालंदा बिल्डिंग की दूसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट में गोली मिलने की पुष्टि हुई है और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस

मुंबई पुलिस के वेस्ट रीजन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि इमारत की दूसरी और चौथी मंजिल पर जमीन पर दो प्रोजेक्टाइल मिले हैं, वहीं दीवार और एक लकड़ी के केस पर भी गोली के निशान पाए गए हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

फिलहाल इमारत और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की टीमें सक्रिय रूप से आरोपी की तलाश में जुटी हैं और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

