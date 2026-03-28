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एकता कपूर ने 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' की अपनी विनिंग अमाउंट राजपाल यादव को मदद के तौर पर दी

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 28 Mar, 2026 01:24 PM

ekta kapoor donated her wheel of fortune winnings to rajpal yadav

'भूत बंगला' वाकई उन फिल्मों में से एक है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'भूत बंगला' वाकई उन फिल्मों में से एक है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। फिल्म को लेकर बढ़ते क्रेज के बीच, हाल ही में इसकी टीम अक्षय कुमार द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में पहुँची। जब टीम गेम खेल रही थी, तब एकता कपूर ने सपोर्ट के तौर पर जीतने वाली रकम राजपाल यादव को देने का फैसला किया।

 

​जी हाँ, जब एकता कपूर, वामिका गब्बी और राजपाल यादव सहित 'भूत बंगला' की टीम 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' पर आई, तो वह पल वाकई यादगार बन गया। गेम के दौरान, एकता ने मदद के रूप में जीतने वाली राशि राजपाल यादव को ऑफर की। उनकी तरफ से यह सच में एक बहुत ही नेक पहल थी।

 

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'भूत बंगला' अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के उस पुनर्मिलन का गवाह है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। इस जोड़ी ने पहले भी कई ऐसी आइकॉनिक कॉमेडी फ़िल्में दी हैं जो आज भी फैंस की फेवरेट हैं, इसलिए इनका साथ आना दर्शकों के लिए बहुत एक्साइटिंग है। अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मज़ेदार कहानियों के लिए मशहूर यह जोड़ी एक बार फिर साथ आकर एक और यादगार एंटरटेनर देने की तैयारी में है, जिससे लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं।

 

बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' को पेश किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर जैसे कलाकार नजर आएंगे। इसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है और इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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