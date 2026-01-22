Pics: गणतंत्र दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पहुंची ‘धुरंधर’ एक्ट्रेस, गोल्डन टेंपल में टेका माथा, नान-लस्सी के भी लिए मजे

फिल्म 'धुरंधर' की एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बार वजह है उनकी पंजाब यात्रा, जहां उन्होंने अटारी बॉर्डर से लेकर गोल्डन टेंपल तक के दर्शन किए। इस यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें आयशा ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर भी...

मुंबई. फिल्म 'धुरंधर' की एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बार वजह है उनकी पंजाब यात्रा, जहां उन्होंने अटारी बॉर्डर से लेकर गोल्डन टेंपल तक के दर्शन किए। इस यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें आयशा ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस वहां की संस्कृति, खानपान और देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगी नजर आ रही हैं।

आयशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- मेरा देश। इस पोस्ट में उन्होंने पंजाब यात्रा की कई खूबसूरत झलकियां दिखाई। एक्ट्रेस ने श्री हरमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) से अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह हाथों में प्रसाद लिए दिखाई दे रही हैं।

इस दौरान उन्होंने बेहद सादा लेकिन एलिगेंट लुक कैरी किया। प्लेन सूट के साथ फर कोट और हल्के मेकअप में आयशा की सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया।

एक दूसरी तस्वीर में एक्ट्रेस पंजाबी लस्सी और अमृतसर के मशहूर नान के मजे लेती दिखीं।

इसके अलावा आयशा ने अमृतसर की गलियों और सड़कों की झलक भी शेयर की।

आयशा खान ने अटारी-वाघा बॉर्डर से भी कई तस्वीरें पोस्ट कीं। एक फोटो में वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में वह हाथों से दिल का शेप बनाती दिख रही हैं। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा है। कुछ तस्वीरों में वह भारतीय सेना के जवानों के साथ भी नजर आईं, जहां पीछे लहराता तिरंगा देशभक्ति का अहसास करा रहा है।





गौरतलब है कि आयशा खान बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। हाल ही में वह कपिल शर्मा के साथ फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 (2025) में भी नजर आई थीं। इसके अलावा रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर में उनका आइटम सॉन्ग ‘शरारत’ जबरदस्त हिट साबित हुआ है। इस गाने ने 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है, जिस पर आयशा ने फैंस का आभार भी जताया।