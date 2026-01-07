Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'डेमनेशन' के मशहूर निर्माता बेला टार का निधन, 70 की उम्र में इस दुनिया को कहा अलविदा

'डेमनेशन' के मशहूर निर्माता बेला टार का निधन, 70 की उम्र में इस दुनिया को कहा अलविदा

Edited By suman prajapati, Updated: 07 Jan, 2026 11:06 AM

damnation director béla tarr passed away at the age of 70

हंगरी के मशहूर और प्रभावशाली फिल्म निर्देशक बेला टार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका मंगलवार को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और मंगलवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि अकादमी की ओर से जारी...

बॉलीवुड डेस्क. हंगरी के मशहूर और प्रभावशाली फिल्म निर्देशक बेला टार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका मंगलवार को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और मंगलवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि अकादमी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में की गई, जिससे उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।

अकादमी का आधिकारिक बयान

अकादमी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'हम एक महान निर्देशक और मजबूत राजनीतिक आवाज वाले शख्स बेला टार के जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। उन्हें उनके साथी बहुत सम्मान देते थे और दुनिया भर के लोग उन्हें प्यार करते थे। शोक में डूबे परिवार से अनुरोध है कि इन दिनों उनसे कोई बयान न मांगी जाए।'

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

 

बेला टार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘स्लो सिनेमा’ आंदोलन के प्रमुख संस्थापक और सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। उनकी 1994 में रिलीज हुई फिल्म ‘सैटनटैंगो’ को इस शैली की सबसे अहम फिल्मों में गिना जाता है। करीब सात घंटे लंबी यह फिल्म आज भी विश्व सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा और साहसिक प्रयोग मानी जाती है।

 

बेला टार की चर्चित फिल्मों में ‘डैम्नेशन’, ‘सैटनटैंगो’, ‘द आउटसाइडर’, ‘द प्रीफैब पीपल’ और ‘अल्मानैक ऑफ फॉल’ शामिल हैं।   

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!