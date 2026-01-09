Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सोशल मीडिया पर उड़ी अविका गौर की प्रेग्नेंसी की खबरें, एक्ट्रेस ने किया खारिज, बोलीं- यह बिल्कुल सच नहीं है

सोशल मीडिया पर उड़ी अविका गौर की प्रेग्नेंसी की खबरें, एक्ट्रेस ने किया खारिज, बोलीं- यह बिल्कुल सच नहीं है

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Jan, 2026 10:59 AM

avika gor breaks silence on pregnancy rumors on social media

'बालिका वधु' फेम अविका गौर ने अपने पति मिलिंद चंदवानी संग बीते दिन एक व्लॉग शेयर किया था और बताया था कि यह साल उनके लिए बेहद खास रहने वाला है। उनकी जिंदगी में जल्द ही एक बदलाव आने वाला है और ये बहुत शानदार है। इसके बाद फैंस कयास लगाने लगे कि शादी के...

मुंबई. 'बालिका वधु' फेम अविका गौर ने अपने पति मिलिंद चंदवानी संग बीते दिन एक व्लॉग शेयर किया था और बताया था कि यह साल उनके लिए बेहद खास रहने वाला है। उनकी जिंदगी में जल्द ही एक बदलाव आने वाला है और ये बहुत शानदार है। इसके बाद फैंस कयास लगाने लगे कि शादी के तीन महीने बाद ही अविका प्रेग्नेंट है, जिसे लेकर कपल बेहद एक्साइटड है। वहीं, अब फैंस द्वारा प्रेग्नेंसी की खबरें फैलाने के कयासों पर अविका गौर ने अपने चुप्पी तोड़ी है और अपनी एक्साइटमेंट के पीछे का राज बताया है।

 

अविका गौर ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'नहीं, यह बिल्कुल सच नहीं है। ये खबर मेरे लिए भी नई है। मुझे इससे गुस्सा नहीं आया।'  

और ये भी पढ़े

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि असल में ये बहुत ही मजेदार है कि इतने यकीन के साथ ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। इसको लेकर मिलिंद और उन्होंने खूब हंसी-मजाक भी किया।
इन अटकलों को खारिज करते हुए अविका ने आगे कहा, "कोई और खबर है। क्या है जल्दी बताएंगे..."

 

बता दें, अविका और मिलिंद ने 6 जनवरी 2026 को यूट्यूब पर एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें वे कहते नजर आए थे कि एक बदलाव आने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था और प्लानिंग भी नहीं की थी। पर इससे वो बहुत एक्साइटेड है।

अविका-मिलिंद की शादी
बता दें, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने जून 2025 में अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की थी और बाद में टीवी रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर 30 सितंबर, 2025 को शादी रचाई थी।  

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!