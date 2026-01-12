Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दोस्त नदीम संग माही विज के लिंकअप की उड़ी खबरें तो अंकिता लोखंडे ने लगाई लताड़- 'कर्मा सब देख रहा है'

दोस्त नदीम संग माही विज के लिंकअप की उड़ी खबरें तो अंकिता लोखंडे ने लगाई लताड़- 'कर्मा सब देख रहा है'

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 01:02 PM

ankita lokhande lashed out as mahhi vij link up rumours with friend nadeem

टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका जय भानुशाली से शादी के 15 साल बाद तलाक हो गया है, जिसके बाद यूजर्स एक्ट्रेस के हर नए पोस्ट पर नजरें टिकाए बैठे हैं और उनके हर पोस्ट का अपने मुताबिक मतलब निकाल...

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका जय भानुशाली से शादी के 15 साल बाद तलाक हो गया है, जिसके बाद यूजर्स एक्ट्रेस के हर नए पोस्ट पर नजरें टिकाए बैठे हैं और उनके हर पोस्ट का अपने मुताबिक मतलब निकाल रहे हैं। बीते दिन माही विज ने अपने दोस्त नदीम के लिए एक पोस्ट किया था, जिसके बाद लोगों ने एक्ट्रेस का उसके साथ नाम जोड़ना शुरू कर दिया। कहा गया कि माही उस शख्स संग प्यार में हैं। माही के खिलाफ ऐसी खबरें फैलते देख एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर यूजर्स की फटकार लगाई।
PunjabKesari

 

अंकिता लोखंडे ने माही विज का पक्ष लेते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- “आज मैं एक दोस्त के नाते कुछ कहना चाहती हूं। माही और नदीम के रिश्ते पर हो रहे कमेंट्स से मैं बहुत परेशान हूं। मैं माही, जय और नदीम को बहुत करीब से जानती हूं। साफ कहना चाहती हूं कि नदीम हमेशा माही-जय के लिए पिता जैसे रहे हैं और तारा के लिए भी। बस यही सच्चाई है, और कुछ नहीं।”

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

उन्होंने आगे कहा- ऐसे रिश्ते प्यार, सम्मान और लंबे विश्वास से बनते हैं। बाहर वाले उन्हें जज करने के हकदार नहीं। नदीम मुश्किल वक्त में हर किसी के साथ खड़े रहते हैं मेरे साथ भी खड़े रहे। उनके लिए मेरा सम्मान बहुत गहरा है।


अंकिता ने माही और जय की तारीफ करते और ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा- दोनों पैरेंटिंग में शानदार काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी फैलाने वालों, प्लीज रुक जाओ। लोगों को उनकी जिंदगी जीने दो। कर्मा सब देख रहा है। माही, आई लव यू. जय, आई लव यू. नदीम, आप बेस्ट हैं आप हमारे लिए भगवान के भेजे फरिश्ते हो।”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)


बता दें, इससे पहले माही विज ने नदीम संग फैल रही लिंकअप की खबरों पर अपनी भड़ास निकाली थी और ट्रोलर्स की जमकर फटकार लगाई थी।
  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!